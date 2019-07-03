Як схуднути, не рахуючи калорій: дієтолог поділилася хитрощами

Снідати, обідати і вечеряти, не рахуючи калорій і без шкоди для фігури, не так складно, як здається на перший погляд. Знижувати вагу можна і без ускладних підрахунків, запевняє дієтолог-нутриціолог Наталія Кошкіна, а також дає поради, як це зробити на сторінці в Instagram.



Важливо пам'ятати, що навіть якщо ви не рахуєте калорії, це не означає, що вони не накопичуються. Але є альтернатива, яка допоможе контролювати порції і не дозволяти собі зайвого.

Способи контролювати кількість споживаних калорій без постійних підрахунків:

Один прийом їжі замініть мискою салату (+ білок).

Випивайте мінімум 1 стакан води перед кожним прийомом їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не дозволяйте 1 "неправильному" прийому їжі перерости в день/тиждень/місяць. Завжди повертайтеся назад. Додайте до цього звичку їсти до відчуття 80%-ної ситості, а не до відвалу, - і спостерігайте. 4 тижні. Фото, обсяги, вага.

Якщо результату немає, шукайте помилки. Що ви робите не так? Бездумно їсте? Переїдаєте у вихідні? Захоплюєтеся солодкими напоями? І працюйте над цим.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла про оптимальний інтервал між останнім прийомом їжі і сном. Вона пояснила, чому треба вечеряти максимум за три години до нічного відпочинку.

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