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Як схуднути, не рахуючи калорій: дієтолог поділилася хитрощами

Lite » Їжа 03.07.2019 - 08:42
Як схуднути, не рахуючи калорій: дієтолог поділилася хитрощами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт підказала, як скинути вагу без підрахунків

Снідати, обідати і вечеряти, не рахуючи калорій і без шкоди для фігури, не так складно, як здається на перший погляд. Знижувати вагу можна і без ускладних підрахунків, запевняє дієтолог-нутриціолог Наталія Кошкіна, а також дає поради, як це зробити на сторінці в Instagram.

Важливо пам'ятати, що навіть якщо ви не рахуєте калорії, це не означає, що вони не накопичуються. Але є альтернатива, яка допоможе контролювати порції і не дозволяти собі зайвого.

Способи контролювати кількість споживаних калорій без постійних підрахунків:

  • Один прийом їжі замініть мискою салату (+ білок).
  • Випивайте мінімум 1 стакан води перед кожним прийомом їжі.

Як схуднути, не рахуючи калорій: дієтолог поділилася хитрощами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не дозволяйте 1 "неправильному" прийому їжі перерости в день/тиждень/місяць. Завжди повертайтеся назад. Додайте до цього звичку їсти до відчуття 80%-ної ситості, а не до відвалу, - і спостерігайте. 4 тижні. Фото, обсяги, вага.

Якщо результату немає, шукайте помилки. Що ви робите не так? Бездумно їсте? Переїдаєте у вихідні? Захоплюєтеся солодкими напоями? І працюйте над цим.

Як схуднути, не рахуючи калорій: дієтолог поділилася хитрощами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус розповіла про оптимальний інтервал між останнім прийомом їжі і сном. Вона пояснила, чому треба вечеряти максимум за три години до нічного відпочинку.

Раніше дієтолог Олена Кален дала дієві рекомендації, як усунути розтяжки та не допустити їх появи на шкірі.

Крім того, дієтолог Олена Кален пояснила, чого варто уникати, щоб виглядати молодше своїх років і відсунути неприємний момент настання старості.

Як схуднути назавжди: 4 секрети від дієтолога Як витрачати більше калорій, не докладаючи особливих зусиль
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