Як схуднути без обмежень в їжі: волюметрична дієта

Фото: (pixabay.com)

Волюметрична дієта була популярною ще 10 років тому, але зараз на неї глянули по-новому

Їсти скільки завгодно і не товстіти — звучить як недосяжна мрія будь-якої дівчини. Ще 10 років тому дієта Барбари Роллс, автора книги The Volumetrics Eating Plan (Волюметрическая дієта) була популярною в США, але з часом не її місце прийшли нові відкриття в області планування їжі. Останнім часом багато зірок повернулися до принципів волюметричної дієти. Ця дієта входить у топ-5 кращих дієт, LITE розібрався в чому її перевага.

Барбара Роллс — доктор філософських наук, професор наук в області харчування і ожиріння, дослідник в Університеті штату Пенсільванія. Волюметрична дієта, розробка якої належить цій дослідниці, входить в топ-5 кращих дієт в США. Вона отримала високі оцінки від експертів з харчування за те, що є безпечною, ефективною та результативною в довгостроковій перспективі.

Волюметрична система харчування виступає проти відмови від їжі під час дієти і пропонує замінити небезпечні для фігури продукти на безпечні. Безпечні продукти можна їсти в необмеженій кількості, спираючись на список Роллс.

Дієтолог акцентує увагу на тому, що відчуття насичення приходить не від кількості отриманих калорій, а від обсягу їжі. Наприклад, щоб вгамувати голод, половинки шоколадки буде недостатньо, а от кілограма помідорів — цілком. При цьому кількість калорій у цих двох продуктах буде однаковим.

Дієтолог поділяє продукти на чотири категорії:

1. Овочі та фрукти, які не містять крохмаль, а також рідкі супи. Їх можна вживати в необмежених кількостях. Сенс в тому, що якщо продукт містить велику кількість води і має велику вагу, то він малокалориен.

2. Цільнозернові крупи, нежирні сорти м'яса і риби і молочні продукти з помірним вмістом жирності. Їх можна вживати в достатній кількості. Сюди ж можна додати крохмалисті овочі і фрукти.

3. Хліб, жирне м'ясо і сир. Їх можна вживати невеликими порціями.

4. Горіхи, солодощі, а також смажена і жирна їжа. Ці продукти небезпечні для фігури, їх варто мінімізувати.

Барбара Роллс пропонує як можна частіше замінювати продукти з групи 3 або 4 на продукти з групи 1 або 2. При цьому повністю виключати продукти з двох останніх груп категорично забороняється.

Так само, дієтолог рекомендує піддавати продукти мінімальній термічній обробці, тим самим зберігаючи їх обсяг і вітамінну цінність. Перебуваючи на дієті, потрібно контролювати надходження кальцію в організм. Воно повинно бути на достатньому рівні.

Раніше вченими була доведена ефективність високоуглеводної дієти.

Відео: (video.rbc.ua)