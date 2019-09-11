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Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Lite » Їжа 11.09.2019 - 14:58
Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як позбутися зайвих кіло без активностей у спортзалі

Схуднення неможливо без спортивних навантажень – саме так думаює більшість охочих позбавитися від зайвої ваги. У кого-то за небажанням потіти в спортзалі стоїть звичайна лінь, а в інших – проблеми зі здоров'ям, які суттєво обмежують активність. Але схуднути без виснажливих тренувань цілком реально, а як саме – розповіла в Instagram експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина. До речі, нещодавно вона дала поради, як побороти шкідливі харчові звички, які нам нав'язали в дитинстві.

Часто вважають: щоб скинути вагу, треба нескінченно скакати на аеробних заняттях, до непритомності виконувати кардионагрузку і виснажувати себе виснажливими тренуваннями в спортзалі.

Тому коли виникають які-небудь проблеми зі здоров'ям багатьом чомусь простіше пояснити своє "не можу схуднути" болячками і неможливістю займатися спортом.

Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запевняє - спорт в процесі схуднення далеко не основна ланка. Звичайно, потрібно розуміти, що без регулярних тренувань не знайти гарний м'язовий корсет і підтягнуту фігуру. Але перша і головна причина, чому ви не можете схуднути, ваше харчування.

  • Тільки збалансований раціон з грамотним дефіцитом калорій в рамках необхідного БЖВ дійсно здатні привести до результату.
  • Чітке співвідношення всіх нутрієнтів, надходження потрібних вітамінів і мінералів.
  • Розрахунок добової калорійності повинен враховувати рівень вашої щоденної рухової активності.

Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Ні в якому разі не занижуйте калорійність занадто сильно. Довго так не протягнути, а швидкий зрив не змусить довго чекати.
  • Намагайтеся уникати стресів. Всі давно засвоїли, що кортизол - гормон, що виробляється при нервових потрясіннях - один з ворогів схуднення.
  • Забезпечте організм здоровим сном, не менше 7 годин на добу.

Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

"Вбиватися" у спортзалі також зовсім не обов'язково – можна вибрати тренування не тільки призводять тіло в порядок і сприяють схудненню, але і благотворно позначаться на здоров'ї:

  • йога
  • пілатес
  • стретчинг
  • боді-балет
  • бодіфлекс
  • дихальна гімнастика
  • обмежують дію на пошкоджені зони за рахунок правильного розподілу навантаження

Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому вони ефективні:

  • По-перше, статичні навантаження включають в роботу відразу багато груп м'язів. Все тіло напружене і отримує навантаження, що, безумовно, вимагає витрачати енергію і спалювати калорії.
  • За годину заняття можна спалити трохи менше калорій, ніж на біговій доріжці через той самий час.
  • А по-друге, будь-яка регулярна рухова активність укупі зі здоровим харчуванням вже сприятливо позначиться на вашій фігурі.

Спокійні навантаження мають ще масу "плюсів" в скарбничку позитивного впливу на організм:

Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Підвищення рухливості суглобів
  • Зміцнення зв'язок і м'язів-стабілізаторів
  • Приведення в тонус м'язового корсета
  • Зміцнення дихальної системи
  • Зниження повсякденному навантаження на зв'язково-суглобної апарат і хребет
  • Розтягнення черевної стінки і грудного відділу, завдяки чому органи знову приймають правильне положення
  • Поліпшення моторики кишечника

Перед початком тренувань слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретно вашої зони пошкодження або інших протипоказань - і тільки потім приступати.

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