Як схуднути без інтенсивних тренувань: ефективні секрети

Експерт розповіла, як позбутися зайвих кіло без активностей у спортзалі
Схуднення неможливо без спортивних навантажень – саме так думаює більшість охочих позбавитися від зайвої ваги. У кого-то за небажанням потіти в спортзалі стоїть звичайна лінь, а в інших – проблеми зі здоров'ям, які суттєво обмежують активність. Але схуднути без виснажливих тренувань цілком реально, а як саме – розповіла в Instagram експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина. До речі, нещодавно вона дала поради, як побороти шкідливі харчові звички, які нам нав'язали в дитинстві.
Часто вважають: щоб скинути вагу, треба нескінченно скакати на аеробних заняттях, до непритомності виконувати кардионагрузку і виснажувати себе виснажливими тренуваннями в спортзалі.
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Тому коли виникають які-небудь проблеми зі здоров'ям багатьом чомусь простіше пояснити своє "не можу схуднути" болячками і неможливістю займатися спортом.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт запевняє - спорт в процесі схуднення далеко не основна ланка. Звичайно, потрібно розуміти, що без регулярних тренувань не знайти гарний м'язовий корсет і підтягнуту фігуру. Але перша і головна причина, чому ви не можете схуднути, ваше харчування.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
"Вбиватися" у спортзалі також зовсім не обов'язково – можна вибрати тренування не тільки призводять тіло в порядок і сприяють схудненню, але і благотворно позначаться на здоров'ї:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чому вони ефективні:
Спокійні навантаження мають ще масу "плюсів" в скарбничку позитивного впливу на організм:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Перед початком тренувань слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретно вашої зони пошкодження або інших протипоказань - і тільки потім приступати.
Раніше дієтолог познайомила з особливостями харчування при хронічному стресі.