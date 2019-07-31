Для схуднення і детоксу: дієтолог поділилася списком корисних соків

З допомогою натуральних свіжовичавлених соків можна не тільки очистити і оздоровити організм, але і схуднути. Про те, яким напоям віддати перевагу тим, хто худне і не тільки розповіла на сторінці в Instagram дієтолог-нутриціолог Ганна Нікольська.

За словами експерта, сік – це концентрат корисних речовин з овоча або зелені. Цей напій може стати відмінною профілактикою ряду хвороб. Дієтолог радить починати вживання соків з 50 мл.

Які соки вибрати:

Огірок – очищає нирки (дає сечогінний ефект), містить фермент erepsin, який допомагає розщепити білки і зменшує запалення.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Моркву – стимулює роботу печінки (виводить токсини), насичує бета-каротином (зір, УФ-захист шкіри).

Селера – противірусний, хелирующий (виводить важкі метали), защелачивает, виводить сечову кислоту, м'яко розчиняє камені в жовчному.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Буряк – природне очищення крові, відновлення серцево-судинної системи, збільшення витривалості, зниження тиску, насичення калієм і залізом.

Брокколі – регулює рівень цукру і регулює гормональний фон.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Капуста – комплексна терапія при виразці шлунка.

Кінза – потужний хелатор (ртуть, свинець...).

Часник – захист від вірусів, бактерій, грибків (містить аліцин, писала про це пару постів назад).

Імбир – універсальний, для зниження ваги, очищення печінки і кишечника.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Лимон – знижує запалення і симптоми алергії (вітамін С і кверцетин), сприяє зниженню ваги (ефірне масло в цедрі).

Петрушка – натуральне сечогінний, залужує, знімає біль у суглобах при артриті.

Також нутриціолог запропонувала кілька корисних рецептів коктейлів на основі свіжих соків.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Загальнозміцнюючий: 1 огірок – 8 морквин – ½ лимона – 1 зелене яблуко.

Детокс печінки: 1 буряк – 6 стебел селери – 1 чашка кінзи – ½ лимона – 2 см кореня імбиру.

Здорове серце: 2 см імбиру – 1 зубчик часнику – 1 буряк – 2 моркви – 1 лимон – 1 огірок – 1 см гострого перцю.

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