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Для схуднення і детоксу: дієтолог поділилася списком корисних соків


Експерт дала рецепти корисних коктейлів для зміцнення здоров'я

З допомогою натуральних свіжовичавлених соків можна не тільки очистити і оздоровити організм, але і схуднути. Про те, яким напоям віддати перевагу тим, хто худне і не тільки розповіла на сторінці в Instagram дієтолог-нутриціолог Ганна Нікольська.

За словами експерта, сік – це концентрат корисних речовин з овоча або зелені. Цей напій може стати відмінною профілактикою ряду хвороб. Дієтолог радить починати вживання соків з 50 мл.

Які соки вибрати:

  • Огірок – очищає нирки (дає сечогінний ефект), містить фермент erepsin, який допомагає розщепити білки і зменшує запалення.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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  • Моркву – стимулює роботу печінки (виводить токсини), насичує бета-каротином (зір, УФ-захист шкіри).
  • Селера – противірусний, хелирующий (виводить важкі метали), защелачивает, виводить сечову кислоту, м'яко розчиняє камені в жовчному.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Буряк – природне очищення крові, відновлення серцево-судинної системи, збільшення витривалості, зниження тиску, насичення калієм і залізом.
  • Брокколі – регулює рівень цукру і регулює гормональний фон.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Капуста – комплексна терапія при виразці шлунка.
  • Кінза – потужний хелатор (ртуть, свинець...).
  • Часник – захист від вірусів, бактерій, грибків (містить аліцин, писала про це пару постів назад).
  • Імбир – універсальний, для зниження ваги, очищення печінки і кишечника.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Лимон – знижує запалення і симптоми алергії (вітамін С і кверцетин), сприяє зниженню ваги (ефірне масло в цедрі).
  • Петрушка – натуральне сечогінний, залужує, знімає біль у суглобах при артриті.

Також нутриціолог запропонувала кілька корисних рецептів коктейлів на основі свіжих соків.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Загальнозміцнюючий: 1 огірок – 8 морквин – ½ лимона – 1 зелене яблуко.
  • Детокс печінки: 1 буряк – 6 стебел селери – 1 чашка кінзи – ½ лимона – 2 см кореня імбиру.
  • Здорове серце: 2 см імбиру – 1 зубчик часнику – 1 буряк – 2 моркви – 1 лимон – 1 огірок – 1 см гострого перцю.

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