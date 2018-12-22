Схуднути з користю для здоров'я: все про дієту DASH

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Дієтологи розповіли про дієту DASH, яка визнана найбезпечнішою в світі

Вибір дієти часто супроводжується побічними ефектами – постійний голод, слабкість, дратівливість, різка зміна настрою, хронічний гастрит, виразка і іншими неприємними явищами. Але є одна дієта, яку рекомендують не тільки для швидкого і ефективного схуднення, але і для оздоровлення. Дієтологи розкрили секрети найбезпечнішої дієти DASH, передає MensHealth.

Більше 20 років тому Національний інститут здоров'я США (NIH) допомагав фінансувати дослідження, які могли б розробити дієту, яка запобігає зниження кров'яного тиску. Такий план харчування був названий дієтою, що сприяє зупинці гіпертензії (Dietary Approach to Stop Hypertension — DASH). Така дієта може допомогти знизити вагу без ризику змінити кров'яний тиск та викликати серцеві хвороби.

Що таке дієта DASH?

DASH – дієта з низьким вмістом натрію, що допомагає поліпшити здоров'я серця шляхом зниження кров'яного тиску і шкідливого холестерину. План харчування передбачає введення у раціон окремих продуктів. Акцент у такій дієті робиться не на кількості їжі, а на її якості. Ось головні правила, яких слід дотримуватися:

Пити до 2 л рідини на добу.

Приймати їжу 5 разів на день. Вага однієї порції — не більше 215 г.

Калорійність денного раціону — в межах 2-2,5 тис. ккал.

Солодощі — не частіше 5 разів на тиждень.

Акцент на вживанні злаків, насіння, бобів, нежирного м'яса і овочів.

Пити можна все, крім газованої води та алкогольних напоїв.

Крім основних прийомів їжі дозволяється не більше 8 перекусів.

Між п'ятьма основними прийомами їжі можна 8 перекусів, але тільки в тому випадку, якщо ви починаєте відчувати нестерпне відчуття голоду.

Табу на алкоголь і тютюн.

Обов'язкове зниження споживання солі до 2/3 ч. л. в день.

Обов'язкове включення в меню цільнозернового хліба.

Виключити з раціону копченості, соління, жирну їжу, здобну випічку, консерви з риби та м'яса.

Також робиться акцент на виборі багатих калієм продуктів, таких як солодка картопля, шпинат і банани, оскільки мінерал може допомогти знизити високий кров'яний тиск. Протягом тижня обов'язково їсти близько п'яти порцій горіхів, насіння, бобів.

Як знизити вагу з дієтою DASH?

Національний інститут здоров'я США визначив максимальну енергетичну цінність харчування під час дієти — 2000 калорій в день.

Для того, щоб схуднути з цією дієтою, спочатку потрібно визначити, скільки ви хочете втратити. Дієтологи розрахували, що при середній швидкості метаболізму для втрати одного кілограма на тиждень потрібно зменшити споживання їжі на 7000 калорій. Як правило, більшість фахівців у галузі охорони здоров'я не радять втрачати більше кілограма на тиждень.

Кожен рік дієтологи і медики визначають топ-40 кращих дієт року. DASH була названа кращою протягом восьми років поспіль, і не дарма.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, чому вживання цукру призводить до зайвої ваги.

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Відео: video.rbc.ua