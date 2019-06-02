Схуднення і відмінний настрій: топ-3 ягідних дієти від Анни Сєдокової

Ось і прийшло літо, а разом з ним - сезон смачних і корисних ягід. Співачка Анна Сєдокова запропонувала кілька варіантів, як з допомогою дієти на ягодах можна схуднути без голодування і зі смаколиками в раціоні. Приблизне меню артистка розписала на своїй сторінці в Instagram.

"Давайте розбавимо наш раціон найсмачнішим, і без шкоди для фігури.

Ось, що я знайшла: ягідні дієти. Зниження ваги, вітаміни і відмінний настрій нам забезпечено. Адже найкраща дієта та, що складається з сезонних продуктів. Тоді у тебе створюється відчуття, що ти не обмежуєш себе, а просто насолоджуєшся тим, що нарешті дозріло", - поділилася виконавиця.

Дієта 1

Сидіти на такій дієті потрібно місяць і щодня з'їдати не менше 0,5 кг ягід (полуниця, малина, смородина, аґрус, вишня, чорниця).

Приблизне меню на день:

Сніданок - свіжі ягоди, мюслі і чай;

Другий сніданок - свіжий овочевий або фруктовий сік;

Обід - суп овочевий, м'ясо або риба нежирних сортів з овочами;

Полудень - ягоди;

Вечеря - овочі.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієта 2

Тривалість такої дієти 5-7 днів.

Приблизне меню на день:

Сніданок - 300 грам будь-яких ягід і ложка сметани;

Другий сніданок - 200 грам ягід;

Обід - Овочевий суп, салат з помідорів і огірків, 200 грамів нежирного м'яса, риби або курячого філе;

Полудень - 200 грам ягід;

Вечеря - 300 грам салату з ягід, фруктів і нежирного йогурту.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієта 3

Два тижні такої дієти допоможуть позбутися від 8-ми кілограмів, але звичайно, не варто забувати про особливості нашого організму. Цей варіант мені сподобався більше всіх.

Приблизне меню на день:

Сніданок - склянка кефіру, одне варене яйце, яблуко;

Другий сніданок - сезонні фрукти за бажанням, чай;

Обід - гречана каша, склянка ряжанки, ягоди і фрукти;

Полудень - сирна маса з ягодами - 100 г;

Вечеря - риба відварна – 150 г, склянка ягід або кілька фруктів, чай.

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