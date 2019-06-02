Схуднення і відмінний настрій: топ-3 ягідних дієти від Анни Сєдокової

Співачка поділилася варіантами легких дієт на сезонних ягодах
Ось і прийшло літо, а разом з ним - сезон смачних і корисних ягід. Співачка Анна Сєдокова запропонувала кілька варіантів, як з допомогою дієти на ягодах можна схуднути без голодування і зі смаколиками в раціоні. Приблизне меню артистка розписала на своїй сторінці в Instagram.
"Давайте розбавимо наш раціон найсмачнішим, і без шкоди для фігури.
Ось, що я знайшла: ягідні дієти. Зниження ваги, вітаміни і відмінний настрій нам забезпечено. Адже найкраща дієта та, що складається з сезонних продуктів. Тоді у тебе створюється відчуття, що ти не обмежуєш себе, а просто насолоджуєшся тим, що нарешті дозріло", - поділилася виконавиця.
Дієта 1
Сидіти на такій дієті потрібно місяць і щодня з'їдати не менше 0,5 кг ягід (полуниця, малина, смородина, аґрус, вишня, чорниця).
Приблизне меню на день:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Дієта 2
Тривалість такої дієти 5-7 днів.
Приблизне меню на день:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Дієта 3
Два тижні такої дієти допоможуть позбутися від 8-ми кілограмів, але звичайно, не варто забувати про особливості нашого організму. Цей варіант мені сподобався більше всіх.
Приблизне меню на день:
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