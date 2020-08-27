Як почистити організм: дієтолог назвала 9 джерел токсинів, які потрібно виключити

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Позбавляємося від токсинів!

Токсини – продукти обміну речовин, які не розщеплюються, а осідають в організмі і поступово його отруюють. Насамперед, вони шкодять печінці, а якщо вона не працює повноцінно, страждають і інші органи. На думку фахівця з харчування та детоксу Валентини Івушкіної, наявність їх можна визначити за простим ознаками. Постійна втома і неможливість встати з ліжка, незважаючи на 8-годинний сон, бліде і отекшее обличчя, запах з рота, обкладений язик – всі ці симптоми можуть бути сигналом про те, що організму потрібна чистка. Звідки ж беруться токсини? Валентина назвала 9 головних джерел накопичення «внутрішнього сміття».

Від їжі безпосередньо залежить наше самопочуття (фото: instagram.com/smartdetoxru)



1. Консервована їжа. Сюди відноситься не тільки їжа з барвниками і хімічними консервантами (E – нітрити і нітрати, сорбати, бензоати, фосфати тощо), але і вся їжа в герметичних банках (жерстяні, скляні, тетрапак). Природно, в цьому списку і домашні соління/маринади, і варення, і квашена капуста – вони також шкодять травленню.



2. Оброблені продукти: ковбаси, сосиски, сир, бекон, копчена риба, сало, курячі нагетси, каші і супи швидкого приготування, багато кондитерських виробів. На жаль, все це можна побачити на обідньому столі багатьох сімей, тоді як така їжа містить трансжири і канцерогени, небезпечні для здоров'я.



3. Несвіжа їжа. Намагаючись заощадити час, жінка готує борщ на тиждень. В ньому утворюються мікроорганізми, і він вже не приносить користь, а викликає бродіння в кишечнику. Приготовану страву потрібно вжити протягом 24-х, максимум – 48 годин, тоді вона буде корисною для здоров'я.



4. Несумісна їжа. З'їдені разом:

м'ясні та молочні продукти;

риба і яйця;

цибуля і мед;

гречка і свинина

і так далі.



5. Їжа, з'їдена не по циклу природних елементів. Наприклад, вживані на сніданок молоко, жирна сметана, вершкове масло, пшеничний хліб, свинина, горіхи, солодке, смузі, соки і сирі салати викликають накопичення Слизу і, отже, утворення слизових токсинів.



6. Вживання сирої води замість кип'яченої. Для активного очищення вода повинна бути не просто кип'яченою, але і обов'язково гарячою, температури чаю.

7. Переїдання. Загальних рекомендацій за розміром порції немає. Але є одне правило – приблизно чверть шлунка повинна залишатися порожньою.

8. Прийом їжі на ніч. Не їсти після 18-ти – це, мабуть, жорстке правило. А ось після 20-ти точно не варто. Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну.

9. Раціон, в якому недостатньо овочевої клітковини, що пройшла термічну обробку. Вона якраз допомагає вивести токсини, привести в норму роботу ШКТ, відновити лужний баланс.