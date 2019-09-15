Чому не йде живіт: дієтолог назвала важливу приховану причину

Одна з найбільш проблемних зон при схудненні – живіт. Позбутися від нього не так-то просто, адже хочеться скоріше обзавестися сталевим пресом. Крім того, живіт — це частина тіла, по якій багато дівчата розуміють, що пора худнути, стверджує на сторінці в Instagram дієтолог Олена Кален, яка навчила справлятися з харчовими зривами.

Живіт — це, звичайно ж, внутрішні органи. І коли набирається зайва вага і росте живіт, то це означає, що органи обростають жирком. Таке черевце нам сигналізує про те, що швидше за все в раціоні багато швидких вуглеводів: борошняних виробів, солодощів.

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І часом здається, що ось вже тільки корисні продукти їм, вже і чай без цукру п'ю, і без шоколаду, і морозиво сто років не їла. Але чомусь живіт не йде.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому дівчата часто переходять на низькокалорійні продукти, що "корисні" фрукти і починають їсти їх у великій кількості. Голод не тітка, спробуй його не утамуй. А ще включається думка: "Фрукти — це ж корисно! Можна і без голоду пожувати — вітаміни!" А живіт при цьому все більше і більше.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звичайно, у фруктах містяться вітаміни! Поборники правильного харчування часто пропонують пити свіжовичавлені соки, фруктові смузі. І, якщо в одному яблуці приблизно 2 ложки цукру, то в склянці соку з 3 яблук буде вже 6 ложок цукру. До того ж ви позбавлені клітковини, кишечник не чиститься, так і вітамінів набагато менше.

Якщо ви приберете фрукти з раціону, то нічого не втратите. Всі вітаміни і мінерали ви отримаєте з овочів і інших продуктів. Тому, якщо ви хочете позбутися від животика, зверніть увагу на ті продукти, які ви їсте.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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