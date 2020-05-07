Чому варто замочувати крупи: експерт дала вичерпну відповідь та поради

Неодноразово фахівці з харчування підкреслювали, що крупи,бобові і горіхи перед вживанням варто замочувати. Але навіщо це робити? Всьому виною фітінова кислота, але так вона шкідлива, як прийнято вважати. Блогер-дієтолог Світла Бугела, яка раніше назвала топ-7 правил здорової імунної системи, на сторінці в Instagram дала вичерпну відповідь.

Фітінова кислота міститься в зернах рослин для того, щоб зберігати фосфор. Фосфор потрібний рослині для проростання. І саме в цей момент вона вивільняється.



Фітінова кислота зв'язує цинк, залізо і кальцій в нашому тілі, і виводить їх. З часом це може спровокувати дефіцити. Але наукові дослідження показали, що для людини, яка харчується збалансовано, це велика рідкість.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як позбутися від фітінової кислоти:

1.Замочування. Зерна і бобові замочіть у воді кімнатної температури на ніч. Можна не додавати до води нічого.

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2.Пророщування. Будь-яке пророщування призводить до позбавлення від фітінової кислоти. Пам'ятайте, вона потрібна паростку, а коли росток є, то її функція виконана.

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3.Ферментація. Органічні кислоти, які утворюються в процесі ферментації, призводять до видалення фітінової кислоти.

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А якщо з'єднати ці методи, то фітінової кислоти не буде і в помині.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ще фітінова кислота може бути корисною. Ви не помилилися. Наукові дослідження показують, що вона допомагає запобігти раку і каменях в нирках.

Висновок. Якщо ви вегетаріанець, замочуйте все. Ви в групі ризику. Якщо ваш раціон збалансований, то замочуйте боби. Крупи не обов'язково. А замочені горіхи взагалі не смачні.

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