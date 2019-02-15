Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини

Експерт розглянула можливі причини того, що ваш вага стоїть на місці
"Я ж дотримуюся усіх правил для схуднення, але вага стоїть і не хоче рухатися вниз", - знайома ситуація? Популярний дієтолог і нутриціолог Джанкулієва на своїй сторінці в Instagram призвела можливі причини такої ситуації, а також розповіла, як треба діяти, щоб виправити її в кращу сторону.
Ось кілька ймовірних звичок, які заважають вам скинути ненависні зайві кілограми.
Вам здається, що ви дотримуєтеся режиму харчування
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Там закинув у рот мааааленький шматочок, тут з'їв маааленькую шоколадку, а потім кажете ну я взагалі нічого не їм. Потрібно дотримуватися свєї приблизної норми Ккал, але тут важливіше якість того, що ви вживаєте в їжу.
Не дотримується питний режим
Завжди кажу мінімум 1,8 - 2 літра води.
Фото: (unsplash.com)
Не дотримуєтесь режиму сну
Треба лягати до 23:00, щоб організм сам відновлювався, сам худнув, ставав красивим. Уві сні виробляються життєво важливі гормони. Наприклад самототропин - жіроспалюватель, якщо він знижений, виникає зайва вага.
Тренування
Без руху нікому не бути здоровим і красивим. Мінімум, що ви можете для себе зробити - 10000 кроків у день.
Фото: (unsplash.com)
Солодощі взагалі не їм
Зате фрукти і сухофрукти їсте. У них дуже великий глікемічний індекс, піднімають інсулін, тому не худнете. На сухофрукти взагалі не раджу налягати, ви можете за раз з'їсти один фруктик, а ось сухофруктів цілу чашку, але це ж 10 таких фруктиків, розумієте?
Фото: (unsplash.com)
Якщо і це не допомагає
Можливо, є порушення в метаболізмі: потрібно перевірити гормони щитовидної залози, королеви метаболізму: ТТГ, Т4, Т3. Інсулінорезистентність: можливо вам категорично не підходить 3-4 разове харчування, а у деяких взагалі 5-6 з перекусами. Нестача вітаміну Д, низький рівень заліза, хронічний стрес, з цього можуть випливати наслідки, які потім призводять до зайвої ваги, а іноді до нестачі маси тіла.
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