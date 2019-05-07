Як побороти тягу до солодкого: дієві поради дієтолога

Відмовитися від солодкого, мабуть, найскладніша частина дієти, особливо якщо мова йде про завзятих ласунів. Відсутність в меню цукру часто веде до зривів і втрати контролю над харчовим поведінкою, але боротися з цим не тільки можна, але і потрібно. Про те, як подолати тягу до шкідливих солодощів розповіла в Instagram професійний дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт вважає, що дозоване споживання солодких продуктів допустимо, але з кількома умовами. Наприклад, солодощі повинні складати не більш 5-10% від раціону. Краще вибирати десерти, які ви хочете в даний момент. При цьому все інше харчування має бути збалансованим і різноманітним.

Замінювати солодке фруктами можна і потрібно! Не бійтеся фруктози в цілих фруктах, клітковина сповільнює її всмоктування.

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Їжте довгі вуглеводи. Якщо ми не їмо крупи, хліб, макарони, звичайно, організм не отримує вуглеводи, "знайде" собі їх у швидкій формі. Вуглеводи повинні становити близько 50% від раціону.

Вживайте білок! Протеїн допомагає зберігати відчуття насичення. Уникайте стресів! Ясно, що на 100% це неможливо. Але уникати голодування, висипатися і не виснажувати себе навантаженнями - ви можете.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Поширена думка про те, що причина тяги до солодкого криється в нестачі хрому, магнію, цинку. Однак немає достовірних доказів того, що прийом будь-яких добавок знижує тягу до солодкого, тому їх не рекомендують лікарі. Найчастіше сильна щоденна тяга до солодкого пов'язана з эмоциогенным порушенням харчової поведінки і вимагає індивідуального підходу.

Перемкніть свою увагу: випийте води, зателефонуйте подругам, вийдіть на прогулянку. Знайдіть те, що приносить задоволення, крім їжі.

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Часто солодке - це ритуал. Чай з печивом після обіду або десерт з подружкою в кафе. Необхідно прибрати ці ритуали зовсім або замінити. Наприклад, наріжте щматочками яблуко і їжте замість печива, після обіду.

Просте правило, але дуже допомагає: не тримайте перед очима солодощі, а тримайте сухофрукти, горіхи, фрукти.

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