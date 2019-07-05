ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як харчуватися після щедрого застілля: дієтолог дала дієві поради тим, хто худне

Lite » Їжа 05.07.2019 - 16:56
Як харчуватися після щедрого застілля: дієтолог дала дієві поради тим, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як харчуватися після ситного свята

Пізня вечірка, свято, кількість страв на столі – і рука сама тягнеться до їжі і напоїв, адже хочеться все спробувати і оцінити! Таке "свято шлунка" здатне негативно позначитися на фігурі і привести до серйозного харчового зриву, але що робити, аби цього не сталося? Про це розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Ваш вечеря закінчився в 23:00 або пізніше? Не страшно, запевняє експерт - є методи, які швидко повернуть в дію.

Як відновитися після рясного застілля:

Вранці після свята ми не зважуємося - набряк буде точно, а це може засмутити. Набряклість після такого пізнього застілля це норма, надбавка у вазі може бути до 2-х-3-х кг.

Як харчуватися після щедрого застілля: дієтолог дала дієві поради тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми свідомо пропускаємо свій сніданок, так як поїли пізно і ще не голодні. Але ми беремо легку їжу з собою. Для таких випадків підійде на сніданок:

  • 2 яйця + сир + овочі;
  • сир 150 г + фрукти/ягоди + чайна ложка меду.

Починаємо їсти не раніше ніж через 12 годин після останнього шматочка їжі на вечірці. У підсумку вийде сніданок-перекус годин в 12 дня.

Як харчуватися після щедрого застілля: дієтолог дала дієві поради тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виключаємо всі гарніри, хліб та смаколики: все було з'їдено вже вчора.

На обід, через 4 години після сніданку-перекусу, їмо овочі з м'ясом/птахом/рибою або просто робимо перекус, випиваємо 300-400 мл йогурту (натурального) і вживаємо трохи фруктів.

Як харчуватися після щедрого застілля: дієтолог дала дієві поради тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На вечерю через 3 години вибираємо щось рідке: овочевий борщ, суп, холодний суп, окрошку 300-400 мл. Вечеряємо до 19:00-20:00.

П'ємо багато води протягом дня.

Раніше експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина навчила готувати ефективний кавовий скраб.

Нагадаємо, що дієтолог Олена Кален поділилася стародавньою метолдикою схуднення - тантричне харчування.

До речі, дієтолог Світлана Фус розповіла, як правильно, а також смачно готувати овочі-гриль.

За скільки годин до сну можна вечеряти: дієтолог дала вичерпну відповідь Як харчуватися ввечері, щоб не поправитися: поради Аніти Луценко
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся