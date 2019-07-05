Як харчуватися після щедрого застілля: дієтолог дала дієві поради тим, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як харчуватися після ситного свята

Пізня вечірка, свято, кількість страв на столі – і рука сама тягнеться до їжі і напоїв, адже хочеться все спробувати і оцінити! Таке "свято шлунка" здатне негативно позначитися на фігурі і привести до серйозного харчового зриву, але що робити, аби цього не сталося? Про це розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Ваш вечеря закінчився в 23:00 або пізніше? Не страшно, запевняє експерт - є методи, які швидко повернуть в дію.

Як відновитися після рясного застілля:

Вранці після свята ми не зважуємося - набряк буде точно, а це може засмутити. Набряклість після такого пізнього застілля це норма, надбавка у вазі може бути до 2-х-3-х кг.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми свідомо пропускаємо свій сніданок, так як поїли пізно і ще не голодні. Але ми беремо легку їжу з собою. Для таких випадків підійде на сніданок:

2 яйця + сир + овочі;

сир 150 г + фрукти/ягоди + чайна ложка меду.

Починаємо їсти не раніше ніж через 12 годин після останнього шматочка їжі на вечірці. У підсумку вийде сніданок-перекус годин в 12 дня.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виключаємо всі гарніри, хліб та смаколики: все було з'їдено вже вчора.

На обід, через 4 години після сніданку-перекусу, їмо овочі з м'ясом/птахом/рибою або просто робимо перекус, випиваємо 300-400 мл йогурту (натурального) і вживаємо трохи фруктів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На вечерю через 3 години вибираємо щось рідке: овочевий борщ, суп, холодний суп, окрошку 300-400 мл. Вечеряємо до 19:00-20:00.

П'ємо багато води протягом дня.

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