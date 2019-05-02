Як харчуватися в період тренувань: дієтолог дала детальні поради

Професійний дієтолог і експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина впевнена, що грамотно складений раціон і режимність прийому їжі стануть відмінним доповненням до активних тренувань, спрямованих на корекцію фігури. На сторінці Instagram вона поділилася рекомендаціями, коли, що і як їсти в період занять у спортзалі.

Експерт нагадала, що харчування - 80% успішного результату в побудові красивого тіла. Як при схудненні, так і в період набору м'язової маси грамотний підхід до харчування в рази покращує показники.

Головне правило – ніяких тренувань на голодний шлунок! У вас просто не буде вистачати енергії, і організм крім жиру буде задіяти в якості джерела енергії амінокислоти, спалюючи м'язи. Плюс буде відбирати харчування у самого глюкозалежного органу - головного мозку. Звідси і часті запаморочення і навіть втрата свідомості під час тренування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До тренування за 1,5-2 години - повноцінний прийом їжі, що складається з білка і складних вуглеводів.

Після тренування:

закриваємо "вуглеводне вікно" протягом 5-10 хв після тренування - з'їсти пару фініків або солодкий фрукт, можна випити купити. Якщо приймаєте амінокислоти ВСАА - це саме час для них;

закриваємо "золоте метаболічну вікно" протягом 15-20 хв після тренування - скуп сироваткового ізоляту (протеїну);

через 40-60 хв після тренування повноцінний прийом їжі, що складається з складних вуглеводів (каші) і легкозасвоюваного білка (біла риба). Протеїн або кефір - це не їжа.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також слід пам'ятати і про інші важливі нюанси:

якщо ви тренуєтеся рано вранці, то треба хоча б за 20 хв до тренування з'їсти пару яєчних білків або через 40-60 хв - 30-40 г каші (вага сухого продукту);

якщо тренуєтеся ввечері після вечері, то на вечерю додайте 3-4 ст.л. каші. Після тренування їжа повинна бути також з 3-4 ст.л. каші;

жири ми не їмо за 2 години до і 4 години після тренування - щоб не заважати повноцінному засвоєнню білків і вуглеводів.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про користь заморожених продуктів.

Раніше дієтолог Світлана Фус назвала переваги вживання яєць в їжу.

До речі, професійний лікар-дієтолог Альбіна Комиссаровала дала поради, як не набрати зайву вагу під час святкових застіль і пікніків.