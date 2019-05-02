Як харчуватися в період тренувань: дієтолог дала детальні поради

Експерт розповіла, що і коли слід їсти в період інтенсивних занять
Професійний дієтолог і експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина впевнена, що грамотно складений раціон і режимність прийому їжі стануть відмінним доповненням до активних тренувань, спрямованих на корекцію фігури. На сторінці Instagram вона поділилася рекомендаціями, коли, що і як їсти в період занять у спортзалі.
Експерт нагадала, що харчування - 80% успішного результату в побудові красивого тіла. Як при схудненні, так і в період набору м'язової маси грамотний підхід до харчування в рази покращує показники.
Головне правило – ніяких тренувань на голодний шлунок! У вас просто не буде вистачати енергії, і організм крім жиру буде задіяти в якості джерела енергії амінокислоти, спалюючи м'язи. Плюс буде відбирати харчування у самого глюкозалежного органу - головного мозку. Звідси і часті запаморочення і навіть втрата свідомості під час тренування.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
До тренування за 1,5-2 години - повноцінний прийом їжі, що складається з білка і складних вуглеводів.
Після тренування:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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