Харчування і здорова шкіра: дієтолог зруйнувала міфи про старіння

Відомий дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як харчування впливає на здоров'я шкіри. При цьому фахівець зруйнувала міф, нагадавши, що правильний догляд все ж набагато важливіше.

Дієтолог Insragram говорить, що можна правильно харчуватися і при цьому мати акне.

"Насправді, правильний догляд набагато важливіший, ніж харчування. Так-так, ви не помилилися, ви цілком можете харчуватися хаотично і мати проблеми зі шкірою і, навпаки, харчуватися ідеально і мати дуже важке акне", - впевнена Комісарова.

Але є ряд правил, про які слід пам'ятати, щоб ваша шкіра була здоровою і сяючою.

Вода

Звичайно, якщо ви місяць не п'єте жодних напоїв, не їсте фрукти і овочі, то ваша шкіра буде сухою. Але найчастіше сухість шкіри обумовлена недостатньою вологістю навколишнього середовища і недостатнім доглядом за шкірою. Тому воду треба пити, звичайно, але без фанатизму: стільки, скільки хочеться, не змушуючи себе.

Молочні продукти

Є рекомендація обмежити молочні продукти, особливо знежирені, при проявах акне. Але для початку потрібно відзначити, чи є у вас загострення, після прийому молочних продуктів. Якщо ні - їжте на здоров'я.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Цукор

Доданий цукор дійсно може посилювати акне, але тут також, треба відзначати свою реакцію на продукти.

Що стосується зв'язку цукру і старіння шкіри, надмірне споживання цукру дійсно сприяє утворенню речовини AGE, яке скріплює колагенові волокна, в результаті шкіра менш пружна. Тому цукор потрібно вживати помірно або відмовитися від нього зовсім.

Алкоголь

Він є провокатором при розацеї, але не впливає на перебіг псоріазу. Однак, за даними досліджень, у людей, що вживають алкоголь, мають більше шансів захворіти на псоріаз.

Також надмірне споживання алкоголю збільшує ризик розвитку раку шкіри.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Продукти з глютеном

"Не повірите, але споживання продуктів з глютеном ніяк не впливає на стан шкіри. Питання в тому, що споживання продуктів з білого борошна може посилювати акне, але тут мова тільки про високий ГІ, а не про глютен", - пише фахівець.

Колаген

А ось прийом добавок з колагеном може допомогти підтримати шкіру в тонусі.

"Колаген - структурний білок, який є в складі волосся, шкіри, кісток і т. д. З віком вироблення колагену зменшується і здається логічним почати його заповнювати заздалегідь з допомогою таблеток або порошку", - підкреслила фахівець.

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