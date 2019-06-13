ru
ua

Харчування при малоактивному способі життя: дієтолог дала поради


Експерт розповіла про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається

Активність і правильне харчування – ось формула стрункості гарного самопочуття. Але що робити, якщо малорухливий спосіб життя поки ніяк неможливо скоригувати, адже тримати себе у формі хочеться завжди? Дієтолог Ольга Усенко розповілаd Instagram про тонкощі раціону для тих, хто мало рухається і не має можливості відвідувати тренування.

Експерт перерахувала продукти, які слід включити в раціон, а також ті страви, від яких варто відмовитися.

Що необхідно прибрати з меню, якщо маленька активність:

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • цукор і всі продукти з його змістом;
  • білу муку у всіх продуктах;
  • жирне м'ясо;
  • соуси будь і заправки для салатів, крім рослинної олії (оливкова, кунжут тощо);
  • піца, паста навіть твердих сортів;
  • молоко у вигляді чистого продукту і як добавка до кави.

У випадку з малою рухливістю, потрібно також зменшити калорійність і, швидше за все, вона не буде перевищувати 1400 ккал, а також розподілити продукти максимально строго, щоб організм працював так, як потрібно нам. Режим в такому випадку буде складатися з 3-х разового харчування.

Розподіл продуктів протягом дня:

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • вуглеводи все до 13:00 - і фрукти, і гарніри, все в першій половині дня;
  • вечеря строго за 4 години до сну і не пізніше 19:00;
  • сніданок через годину після підйому;
  • яйця до 15:00;
  • горіхи/насіння до 15:00;
  • молочні/кисломолочні продукти до 15:00.

Харчування - це основа нашого зовнішнього вигляду. І якщо немає можливості рухатися багато, то потрібно тримати себе максимально в харчуванні, запевняє Ольга.

Нагадаємо, що дієтолог Наталія Кошкіна навчила готувати смузі за всіма правилами.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна озвучила топ-7 звичок, які допоможуть завжди бути у формі і не поправлятися.

До речі, дієтолог Альбіна Комісарова розповыла, як харчуватися правильно і при цьому не витрачати левову частку бюджету.

Володимир Остапчук вперше показав лице сина в глянцевій зйомці Перша у всьому: Олена Зеленська блищить в Брюсселі у вишуканому класичному образі
Читати всі новини