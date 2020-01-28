З чим пити чай: кращі варіанти правильних перекусів від дієтолога

Під час чаювання часто рука сама так і тягнеться до чогось солодкого і смачного, зійде бутерброд або інший швидкий перекус, ось тільки такі перерви за чашкою ароматного напою можуть залишити зайві кіло на проблемних зонах. І винен у цьому зовсім не трав'яний відвар. Блогер-дієтолог Світлана Бугела, яка раніше розвінчала поширені помилки тих, хто худне, перерахувала на сторінці в Instagram ідеальні варіанти перекусів до чаю, які допоможуть зберегти фігуру.

Любите чай? На жаль, найчастіше ви не любите його, а смаколики, з якими його п'єте. Вірніше ті емоції, що ви відчуваєте, коли п'єте чай з солодощами. А саме - легкий кайф.

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Коли ви розумієте, що цукерки не найкраща їжа, то ви страждаєте. Адже тепер чай задоволення не приносить. Якщо не додати цукор, звичайно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так чим же замінити звичні солодощі без шкоди для здоров'я?

сир: це вибух смаків, якщо ви поекспериментуєте

чорний шоколад: якщо навчитися з'їдати по 2 шматочки і кайфувати від смаку, то ви забудете про молочний з родзинками

протеїновий батончик: тільки тоді, коли ви розумієте, що вам не вистачає білка і ви активні

Чого не повинно бути в складі печива, цукерок тощо:

маргарину

інших трансжирів

барвників, підсилювачів смаків, незрозумілих вам назв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вам хочеться іноді шкідливого, то стежте за складом, а також пам'ятаєте, що:

Цільнозернові борошно завжди краще білого.

Цукор завжди цукор. Хоч коричневий, хоч тростинний, хоч білий.

"Корисна" випічка не дає вам індульгенцію з'їдати її без контролю. Пам'ятайте про це.

Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален навчила правильно вибирати хліб і розповіла, на що варто звернути увагу при покупці хлібо-булочних виробів.