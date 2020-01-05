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Як не переїдати взимку: практичні поради дієтолога

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Експерт дала просту рекомендацію, як не піддатися обжерливості взимку

Активізація режиму "худну" зазвичай включається ближче до весни, а до середини зими після низки свят, які цілком могли пройти з мінімальними втратами для фігури, хочеться розслабитися і не думати про сезон купальників. Холод і відсутністю активних прогулянок тільки провокують сісти за стіл і отримати швидку радість від чогось смачного і поживного. Зимову обжерливість можна контролювати, і це не так складно, запевняє Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Потрібна калорійність раціону і складні вуглеводи зроблять свою справу, і обжерливість відступить. Які ж продукти слід додати в меню?

В раціоні щодня повинні бути вуглеводи:

  • крупи
  • бобові
  • цільнозернові злаки
  • картопля
  • батат
  • хліб цільнозерновий

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щодня, 150-200 гр гарніру повинно бути в раціоні обов'язково. Потрібно чередувати протягом тижня різні варіанти страв: 4-5 різних гарнірів за 7 днів.

Якщо не набирати норму калорій/білків/жирів/вуглеводів, то жобжерливість не пройде, тому в холодну пору року ми повинні активніше стежити за кількістю і якістю свого раціону.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В ідеалі, щоб не було перепадів в харчуванні та вазі, потрібно займатися своїм раціоном не тільки перед святом або взимку, а на постійній основі. Легше і результативніше один раз порушити або 2-3 рази і повернутися в колію, ніж готуватися кожен раз і починати як вперше.

Раніше нутріцилог Олена Кален поділилася списком вправ, які допоможуть залишатися стрункими і квітучими цілий рік.

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