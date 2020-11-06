Пальчики оближеш: нутриціолог навчила готувати корисні млинці для тих, хто худне

Млинці на сніданок для тих, що худнуть? Чому б і ні. Адже за словами нутриціолога Софії Рожко, млинці - ідеальний продукт! І за смаком, і за своєю харчовою цінністю. Про секрети приготування правильних млинців експерт розповіла на сторінці в Instagram.

Якщо ми подивимося на них як набір білків, жирів і вуглеводів – буде практично теж саме, що з'їсти кашу з м'ясом. Тобто – відмінно. Борошно зарахується до вуглеводів, а яйця, молоко - до білків і жирів. Начинку вже можна фантазувати.

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Таке поєднання ідеально спрацює на сніданок і обід, головне - доповнити клітковиною, бажано у вигляді овочів.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як приготувати гарні млинці?

1. Взяти правильне борошно: спельтове, вівсяне, гречане, можна навіть зелену гречку, житнє або цільнозернове

2. Додати туди яйце і молоко/кефір

3. Додати масло і змастити ним поверхню. Відмінно підійде масло гхі.

4. Купити нормальну антипригарну сковороду. Інакше і перший, і сотий блін будуть грудкою.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

А що ж з начинкою? Тут вибір ділиться на солоні і солодкі:

сир з грушевим або яблучним пюре

сир з часником, авокадо, рослинним маслом, перебиті в блендері

рікотта з ікрою ( і не обов'язково червоною, підійде і минтая)

грецький йогурт зі свіжими огірками і сіллю

м'ясні млинці (протушенный фарш з цибулею)

з печінкою тріски

грецький йогурт перебитий в блендері з бананом і горіхами

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Візьміть це як основний прийом їжі, доповніть овочами в будь-якому вигляді, і буде ідеально.

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