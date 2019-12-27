Пальчики оближеш: дієтолог поділилася рецептами смачних низькокалорійних новорічних страв

Новорічні свята – це час не тільки радості і веселощів, але і гастрономічних спокус, які чекають тих, хто стежить за своєю вагою. Тим, хто худне доводиться вдаватися до різних хитрощів, щоб не влаштувати собі "свято живота", яке "відгукнеться" зайвими кіло. Але можна піти іншим шляхом і скласти святкове меню так, щоб і гості були ситі і задоволені, і надбавка у вазі нікому не загрожувала. Дієтолог Єва Шишова на сторінці Instagram поділилася кількома рецептами смачних і здорових святкових страв, які сподобаються всім гостям.

Якщо правильно підійти до організації новорічного столу, то складне питання, що готувати на Новий рік, щоб нагодувати всіх корисно і смачно – відпаде. Ось два рецепти основних страв, які сподобаються навіть тим, хто не дотримується правильного харчування.

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Куряче філе по-італійськи



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

КБЖУ на 100гр - 125/14/4/9

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Склад:

Куряче філе - 300гр

Сир моцарела - 100гр

Помідор - 1 шт

Томатна паста, базилік свіжий, соєвий соус, перець - за смаком

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Приготування:

Сир моцарелла і помідори нарізаємо круглими скибочками. У курячому філе робимо невеликий поздовжній надріз. Філе перчимо і поливаємо соєвим соусом за смаком. У надріз вставляємо сир, помідори і базилік і змащуємо томатною пастою. Куряче філе з моцарелою і помідорами укладаємо на деко. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 200 градусів на 25 хвилин.

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Печериці з куркою і сиром



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

КБЖУ на 100гр - 105/12/5/2

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Склад:

Куряче філе - 500гр

Сир фета - 60гр

Печериці великі - 10шт

Сметана 10% - 4ст.л.

Борошно житнє - 1ст.л.

Сир моцарелла (подрібнена), петрушка свіжа, перець, сіль - за смаком

Приготування:

У печериць виймаємо ніжки. Застеляємо пергаментом форму для випічки і розкладаємо в ній капелюшки отворами вгору.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дрібно нарізаємо куряче філе. Розігріваємо сковороду на середньому вогні, додаємо нарізану курку, смажимо близько 5 хв.

Поки смажиться курка, дрібно нарізаємо ніжки грибів. І додаємо їх в сковороду з куркою, готуємо ще 5 хв. Змішуємо борошно із сметаною і водою (при необхідності).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зменшуємо вогонь і вливаємо сметану в сковороду. Солимо, перчимо, перемішуємо. Тушкуємо ще 8-10 хв, поки суміш не загусне, потім знімаємо з вогню, щоб охолола.

Поки суміш охолоджується, розігріваємо духовку до 180 градусів. Натираємо сир фета на тертці і змішуємо з куркою і грибами.

Додаємо дрібно нарізану петрушку і перемішуємо. Наповнюємо цим капелюшки печериць. Зверху посипаємо тертою моцарелою.

Запікаємо в духовці протягом 15-20 хвилин.

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