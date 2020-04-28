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Не тільки вівсянка: дієтолог перерахувала корисні варіанти сніданку

Новини » Їжа   

Експерт підкреслила, що важливим є індивідуальний підхід

Яким повинен бути сніданок, щоб дати організму все необхідне і при цьому не відклалося непотрібне на боках? Є кілька варіантів ранкового прийому їжі. Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше навчила вибирати "правильну" каву для тих, що худнуть, розповіла в Instagram про те, що краще їсти на сніданок і які є його корисні різновиди.

Якщо закрити очі на те, що ми індивідуальні і кожному потрібен свій варіант, то ми отримаємо 2 універсальних варіанти:

1. БІЛКОВИЙ СНІДАНОК - яйця з сиром і овочами; сир з овочами; сир з фруктами; просто яйця з овочами; яйця з рибкою і овочами.

2. ЗМІШАНИЙ СНІДАНОК - це коли на тарілці є все і навіть більше: білки, жири, вуглеводи, клітковина. Наприклад: яйце, сир, гарнір, овочі.


Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀⠀

Ось ці 2 варіанти будуть найоптимальнішими для всіх. Але є ще варіанти сніданків і вони можуть бути оптимальними для певних людей чи для певних ситуацій. А можуть бути оптимальними для певного відрізку часу в конкретного індивіда.


Які є ще варіанти?

3. ВУГЛЕВОДНИЙ СНІДАНОК - це будь-який вид каші або хліба без додавання продуктів тваринного походження в один прийом їжі.


Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Якщо ви ніколи не замислювалися, що вам краще їсти на сніданок, то починайте завжди з БІЛКОВОГО СНІДАНКУ. Не варто починати з солодкої вівсянки, якщо ви не сильно вникаєте в кількість з'їденого і схеми харчування. Адже прибравши гарніри і хліб зранку, ви залишаєте цей зазор на обід або на вечерю.

Дуже часто буває, що ми чуємо про користь вівсянки та вранці намагаємося її їсти, але зовсім не знаємо про схеми харчування і вдень обідаємо теж кашею, і на вечерю з'їдаємо ще шматочок хліба, і в підсумку перебираємо значну кількість вуглеводів.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Безугла розповіла про пробіотичні продукти і пояснила, чому їх варто включити в меню.

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