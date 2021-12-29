Без відмови від олів'є: дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні свята

"Так, це можливо! Навіть якщо ви будете їсти салати з майонезом і пельмені! Скажу відразу, що організм не буде радий такому раціону, але вагу утримати можна", – впевнена Марина.

Вибираємо їжу на столі правильно (фото: pexels.com)

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Не накидаємося на їжу. Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа буде швидше засвоюватися і не затримуватися в шлунку.

Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа буде швидше засвоюватися і не затримуватися в шлунку. Не їмо хліб і бутерброди. По-перше, це швидкий вуглевод, який веде до зайвої ваги. По-друге, це глютен, який нашому організму складно засвоїти.

Хліб або салат? (фото: pexels.com)

Їмо невеликими порціями. Не перевантажуйте шлунок. Поїли салатик, м'ясо – відпочиньте. Встаньте з-за столу, порухайтеся.

В ідеалі, їжу не варто запивати, щоб не знижувати кислотність. Поїли, минув час, тоді попили.

Якщо після всього з'їденого хочеться ще й десерт, з'їжте, але дуууже маленький шматочок. А краще попросити з собою, якщо ви в гостях.

Допоможіть своєму шлунку та підшлунковій залозі травними ферментами, а краще добавкою:

Папайя – містить протеолітичний фермент папаїн, а також має протизапальну дію. Імбир лікарський, покращує перетравлення їжі, пригнічує синтез прозапальних простагландинів, зменшуючи запалення і больові відчуття. М'ята перцева – має жовчогінну, антисептичну і антитоксичну дію, знижує тонус гладкої мускулатури, розширює судини, знімає спазми і послаблює біль, підсилює відділення травних соків, надає заспокійливу дію.

А якщо всі попередні поради вам не підходять і ви збираєтеся пуститися у всі тяжкі, то запасіться блокаторами жирів і вуглеводів. Просто приймайте їх під час застілля. Вони допоможуть утримати і не набрати зайву вагу.

Увага: перед прийомом добавок проконсультуйтеся зі своїм лікарем.