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Без відмови від олів'є: дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні свята

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Середа 29 грудня 2021 19:01
Без відмови від олів'є: дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні свята Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі інгредієнти на салат олів'є – вже в холодильнику, а значить, спокуса закинути корисне харчування хоч на тиждень вже відчувається у повітрі...

Якщо найбільше в цій історії вас турбує зайва вага, то є хороша новина: не не набрати пару-трійку зайвих кіло за новорічні свята – цілком реально, навіть якщо ви не відмовите собі в улюбленому салаті!

Дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram дала поради, як це зробити, не відмовляючись від улюблених, хоч і не найкорисніших, страв.

"Так, це можливо! Навіть якщо ви будете їсти салати з майонезом і пельмені! Скажу відразу, що організм не буде радий такому раціону, але вагу утримати можна", – впевнена Марина.

Без відмови від олів'є: дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні свята

Вибираємо їжу на столі правильно (фото: pexels.com)

Як не набрати за новорічні свята

  • Не накидаємося на їжу. Їмо повільно і ретельно пережовуємо. Так їжа буде швидше засвоюватися і не затримуватися в шлунку.
  • Не їмо хліб і бутерброди. По-перше, це швидкий вуглевод, який веде до зайвої ваги. По-друге, це глютен, який нашому організму складно засвоїти.

Без відмови від олів'є: дієтолог розповіла, як не набрати за новорічні святаХліб або салат? (фото: pexels.com)

  • Їмо невеликими порціями. Не перевантажуйте шлунок. Поїли салатик, м'ясо – відпочиньте. Встаньте з-за столу, порухайтеся.

В ідеалі, їжу не варто запивати, щоб не знижувати кислотність. Поїли, минув час, тоді попили.

Якщо після всього з'їденого хочеться ще й десерт, з'їжте, але дуууже маленький шматочок. А краще попросити з собою, якщо ви в гостях.

  • Допоможіть своєму шлунку та підшлунковій залозі травними ферментами, а краще добавкою:
  1. Папайя – містить протеолітичний фермент папаїн, а також має протизапальну дію.
  2. Імбир лікарський, покращує перетравлення їжі, пригнічує синтез прозапальних простагландинів, зменшуючи запалення і больові відчуття.
  3. М'ята перцева – має жовчогінну, антисептичну і антитоксичну дію, знижує тонус гладкої мускулатури, розширює судини, знімає спазми і послаблює біль, підсилює відділення травних соків, надає заспокійливу дію.

А якщо всі попередні поради вам не підходять і ви збираєтеся пуститися у всі тяжкі, то запасіться блокаторами жирів і вуглеводів. Просто приймайте їх під час застілля. Вони допоможуть утримати і не набрати зайву вагу.

Увага: перед прийомом добавок проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог дала рецепт теплого салату, від якого гості будуть в захваті.

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