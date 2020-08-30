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Відмова від вуглеводів при схудненні: дієтолог зробила важливе уточнення

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог уточнила, яким вуглеводам віддати перевагу при схудненні

Коли ми говоримо "я худну", часто це означає "я не їм вуглеводи". І ви маєте рацію - солодощі, булки, цукор... - прості незв'язані клітковиною вуглеводи краще виключити або хоча б мінімізувати, але не варто забувати про "корисних" вуглеводах. Як розподілити їх наа протягом дня і звідки черпати розповіла дієтолог Лора Філіппова.

Складні вуглеводи потрібно обов'язково - це каші, цільно-зерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці, бобові, крохмалисті овочі... Вони, навпаки, допомагають у справі схуднення. Вони багаті клітковиною, рослинним білком, вітамінами і мінералами.

Вуглеводи - наша енергія! Ідеальний варіант отримання молекул АТФ (аденозинтрифосфат — речовина, що забезпечує енергію для біохімічних реакцій організму). Їж більше складних вуглеводів і менше тягне на солоденьке.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Оптимально більше калорій з вуглеводів отримувати в першій половині дня (нам їх витрачати весь день), менше - у другій.

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Дієтолог також поділилася універсальним рецептом корисних яєчних мафінів. Вони можуть стати частиною обіду або сніданку, а також зручним перекусом з собою.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Яйця збиваємо з молоком, сіллю і сухими травами. А далі дайте фантазії розгулятися по начинці!

  • цвітна капуста, відварне філе, зелень
  • зелений горошок, кукурудза, зелень, сир
  • гриби, сир, зелень
  • відварне філе, помідор, зелень

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктів, які завжди необхідно тримати в холодильнику.

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