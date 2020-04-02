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Особливості харчування в період вірусної епідемії: важливі принципи від дієтолога

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Експерт дала поради, на які продукти варто налягати

У період вірусної епідемії дуже важливо підтримувати організм і зміцнювати свій імунітет, у тому числі і з допомогою правильного і здорового харчування. Нутриціолог і фітнес-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як слід харчуватися в цей час і назвала основні принципи.

Особливості харчування в період вірусу: що включити в раціон

  • червоні та зелені водорості - містять гриффитсин, який показав ефективність проти вірусу герпесу та ВІЛ.
  • Солодка - містить гліциризин, який при дослідах на тваринах знижували смертність і вірусну активність при вірусному енцефаліті, пневмонії грипу А
  • активність відносно вірусів довів і кверцетин. Шукайте його в каперсах, зеленому і жовтому перці, спаржі, вишні.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • антиоксидантним захистом володіє апельсин, брокколі, розмарин


Карантин - саме час зайнятися здоров'ям і зміцнити імунітет.


Коротко про принципи харчування:

  • прибираємо булки і борошняне
  • віддаємо перевагу екологічним продуктам від фермерів
  • вибираємо корисні жири омега 3 і омега-9. Олію оливкову беремо, пам'ятайте про авокадо.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • жменю ягід щодня, особливо гарні журавлина, вишня, чорниця
  • з овочів вибирайте зелені - сирі або тушковані
  • рибу і морепродукти краще тушкувати або варити
  • молочні продукти козячі або овечі
  • спеції, прянощі і трави - свіжі, а не сухі порошки
  • якщо дууже хочеться солодкого - сухофрукти пару штук або солодкий фрукт.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Перед сном 200 мг магній для міцних снів. Заспокоїтися допоможуть - пустирник, валеріана.

Не забувайте про вітамін С - 1000 мг в день і вітамін Д мінімум 2000. Хоча, питання про вітамін Д ставиться деякими експертами під сумнів, є різні дослідження.

Тому, при будь-яких ознаках вірусу або грз - звертайтеся за допомогою до лікаря.

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