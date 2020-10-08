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Осіннє меню для тих,хто худне: дієтолог розсекретила тонкощі

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог назвала основні критерії правильного осіннього меню

Не секрет, що харчування в осінньо-зимовий період відрізняється від раціону в теплі пори року. Коли холодно і похмуро, нам хочеться більше калорійної їжі, більш теплої і багатою триптофаном (речовина, які ми отримуємо з їжі і з якого організм синтезує "гормон щастя" серотонін). Але є хороша новина – з організмом можна "домовитися", якщо грамотно підійти до сезонної перебудови меню, стверджує на своїй сторінці в Instagram дієтолог Лора Філіппова.

Саме зараз всім поголовно хочеться какао/капучинко/чайок з цукеркою/булкою. Це природно, не хвилюйтеся. Це перебудова раціону і організм дає нам сигнали переглянути його.

Але, якщо ми хочемо зберегти фігуру, нам потрібно "очолити цей осінній переворот", а не йти на поводу у "хочу чай з цукеркою" 18-ть разів на день.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Переглянете свій раціон і його калорійність, якщо ви рахуєте калорії. Можливо, потрібно додати 100-200-300 ккал (тут індивідуально і залежить ще від того, скільки ви витрачаєте. Деякі з приходом осені взагалі перестають рухатися).
  • Якщо влітку ви рано вечеряли і це було нормою, а зараз вечорами мучить голод, посуньте час вечері ближче до 20:00 (тут теж індивідуально в залежності від вашого графіка).
  • Можливо, є сенс додати перекус, навіть якщо влітку вам вистачало 3-х разів їжі в день. Нехай цей перекус краще буде корисним і запланованим, ніж хаотичним і багато разів на день.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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  • Не забувайте пити воду! Зараз, як ніколи чудово, "заходить" тепла з лимоном.
  • Займайтеся спортом! Це відмінне джерело ендорфінів. М'язова радість після тренування гарантована.

Потрібні продукти:

  • Каші. Це та енергія, і ситість, і вітаміни з мінералами! І мінімальний ризик набрати зайвого від каш, порівняно з солодким.
  • Овочі у термічній обробці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Корисні жири, рослинні олії, вершкове масло, авокадо, оливки, сир, горіхи і насіння, жирна риба. Але пам'ятаємо - жирами легко перебрати калорійність їжі, контролюйте кількість в порції за раз.
  • Продукти, що містять триптофан (сир, гриби, риба, бобові, кунжут).
  • Продукти, що містять антиоксиданти - вітаміни А, С, Е, селен, астаксантин.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розписала меню для мозкової активності.

До речі, дієтолог Анна Гоголєва назвала кращі продукти для детокса.

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