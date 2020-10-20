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Як визначити оптимальну порцію і що краще їсти на сніданок: вичерпна відповідь дієтолога

Автор: Lite

Дієтолог розповіла, з чого краще починати день

Багато з тих, хто худне задаються питанням, яку порцію вважати оптимальною і скільки можна з'їсти за один присід? Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в instagram розповіла, якою повинна бути прийнятна порція і як розподілити продукти протягом дня.

Порція буде залежати від індивідуальних особливостей:

1. Загальна КБЖУ — чим більше вага, тим більше КБЖУ і тим більше порція одного прийому їжі.

2. Індивідуальні відчуття протягом дня — хтось любить більш щільний сніданок, а хтось - щільний обід, можна розставляти продукти і їх кількість протягом дня, спираючись на свої відчуття і смаки. Сніданок може бути 200 гр, а обід - 400, якщо це не викликає комфортні відчуття.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Кількість прийомів їжі — якщо комфортно їсти 3 рази, то порція буде більш об'ємна, КБЖУ залишається однаковим, що 3 рази, що 5.

4. Порція може залежати від гормональних нюансів і особливостей, тут в цьому випадку в бій вступає лептин і допомагає нам регулювати споживання їжі.

Це якщо не заглиблюватися в індивідуальний підхід, а розбиратися взагалі, яка порція оптимальна, то експерт вважає, що це 400 гр (включаючи овочі). Тому варто орієнтуватися на цифру від 300 до 400 гр.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог назвала список оптимальних продуктів для ідеального початку дня. Любити певні сніданки - не зовсім правильна тактика при виборі першого прийому їжі за день.

Сніданок повинен бути функціональний і закривати мету. А ось цілі у всіх можуть бути кардинально різні:

  • хтось хоче на сніданок дозволити собі щось смачненьке
  • хтось хоче запустити організм з допомогою сніданку максимально
  • хто хоче схуднути швидше
  • хтось хоче, щоб було смачно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Але найкращі інгредієнти для сніданку, по суті, найпростіші:

  • яйця
  • сир
  • твердий сир
  • фрукти
  • овочі
  • насіння/горіхи
  • сьомга/тунець

А далі вже можна додавати і лаваш, і хліб, і кашу. Але! Перший "укус", коли ви сіли за стіл, завжди повинен починатися з чогось білкового. Вживайте першим ділом завжди білки: сир, яйце, твердий сир, сирник.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про безумовну користь гарбуза.

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