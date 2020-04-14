Омолоджує шкіру і підвищує імунітет: дієтолог розкрила всю правду про важливий вітамін

Повноцінне, збалансоване харчування – це основа здравья і міцного імунітету. Наявність у необхідній кількості в організмі вітамінів і мінералів – злагоджена робота всіх органів і систем, квітучий зовнішній вигляд і енергійність на протязі всього дня. Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше поділилася лайфхаками, як не переїдати на карантині, розповіла в Instagram про важливий вітамін не тільки для імунітету, але і молодості шкіри

Вітамін С - один з найбільш популярних вітамінів, це водорозчинний вітамін і організм його не запасає, тому необхідно регулярно вживати з їжею! Навіщо потрібен? Тільки для імунітету? Ні, це, по-перше, потужний антиоксидант, приймає участь в синтезі біохімічних речовин: нейромедіаторів, утворенню колагену, L-карнітину, обмін фолієвої кислоти і заліза, участь в омолодженні шкіри, профілактиці захворювань серця і судин, профілактиці Neo-процесів, здоров'ї кісткової системи і тд. Дефіцит вітаміну С - один з найпоширеніших дефіцитів.

Фактори ризику: наявність хронічних захворювань, у т. ч. ШКТ, хронічний стрес, часте вживання алкоголю, куріння, одноманітне харчування, регулярні інтенсивні фізнавантаження.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Звідки беремо? Не лимоном єдиним. Завжди одна відповідь: з їжі. Всупереч поширеній думці, овочі містять більше вітаміну С, ніж фрукти.

Звичайно, в процесі термічної обробки частина вітаміну С втрачається, тому сирі продукти краще всього! Так, наприклад, в наступних продуктах вітаміну С більше, ніж у лимоні: перець солодкий, брокколі, капуста брюссельська, капуста цвітна, томати, шпинат, черемша, петрушка, обліпиха, смородина, ківі, полуниця, папайя.

До речі, більше завжди сконцентровано вітаміну С в тій частині рослини, що піддається дії сонячних променів, тому в листі більше, ніж у коренях.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скільки потрібно? За даними Office of Dietary Supplements (ODS), рекомендована добова норма вітаміну С для дорослих становить:

90 міліграмів (мг) для чоловіків

75 мг для жінок

85 мг під час вагітності

120 мг при грудному вигодовуванні

додаткові 35 мг для курців ( у курців більш низький рівень вітаміну через більш високий рівень оксидативного стресу).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Взаємодія з іншими вітамінами:

Синергізм - вітамін Е або в залежності від ситуації мідь, залізо, селен

Антагонізм - вітамін В12.

Симптоми дефіциту: кола під очима, кровоточивість ясен, відсутність апетиту, зниження імунітету, синці.

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