Омега 3, 6, 9: дієтолог розвіяла міфи про жирні кислоти для здоров'я і краси

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чи варто вживати відразу всі види жирних кислот

Про користь жирних кислот відомо давно. Це улюблена тема дієтологів і фахівці з харчування, адже Омега 3, 6, 9 - найважливіші мікроелементи для здоров'я та краси. Про те, яким жирним кислотам віддати перевагу і чи варто їх приймати одночасно, розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Лора Філіппова.

Багато людей вважають, що чим більше омег, тим краще і приймають Омега 3-6-9 думаючи, що так корисніше. Але це зовсім не так.

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Дуже важливий саме баланс всіх омег в організмі, їх співвідношення. В якості добавки в капсулах потрібно приймати тільки Омега 3.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Одночасний прийом Омега 3 і Омега 6 значно погіршує засвоєння Омега 3, так як вони конкурують за одні і ті ж ферменти.

Омега 6 і 9 ми в достатній кількості можемо отримувати з продуктів харчування, а от Омега 3 - з дикоростучої жирної риби - дефіцит.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Клінічно доведено, що надлишок Омега 6 може привезти до хвороб серця і судин, артритів і мігрені.

Омега 6 і Омега 9 легко засвоюються нашим організмом з продуктів: сирі горіхи і насіння гарбуза, рафіновані олії (соняшникова, кукурудзяна, арахісова, оливкова, кунжутне), сочевиця, нут, яйця і субпродукти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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