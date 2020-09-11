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Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні

П'ятниця 11 вересня 2020 12:34
Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Далеко не всі фрукти можна вживати при зниженні ваги

чЧи знаєте ви, що незважаючи на користь овочів і фруктів, далеко не всі з них нам підходять при зниженні ваги. З деякими з них варто бути акуратніше. Нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні і які краще обмежити.

Щоб розібратися, які овочі і фрукти варто обмежити, існує важливий показник - глікемічний індекс. ГІ показує як вуглеводи, що містяться в продукті харчування, засвоюються організмом і впливають на рівень цукру в крові.

Продукти з високим ГІ максимально швидко віддають свою енергію в кров у вигляді глюкози, немов переповнюючи організм зайвими калоріями. У разі, якщо ця глюкоза не потрібна в даний момент в м'язах, вона відправляється прямо в жирові запаси.

Регулярне вживання продуктів з високим ГІ порушує обмінні процеси в організмі, що негативно позначається на загальному рівні цукру в крові, провокуючи постійне відчуття голоду і активізуючи формування жирових відкладень в проблемних зонах.

Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні
Ілюстративне фото (pexels.com)

Вибираючи фрукти і овочі, віддавайте перевагу продуктам з низьким ГІ. ГІ вказують в спеціальних таблицях.
Від 0 до 40 - низький
41 до 60 - середній
61 до 100 - високий.

У цій табличці ви можете перевірити ГІ овочів і фруктів.

Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні

Ілюстративне фото (instagram.com/expert_po_figure)


Список найпоширеніших овочів і фруктів з високим ГІ:

  • Банани,
  • Кавун,
  • Диня,
  • Ананас,
  • Хурма
  • Фініки
  • Варена кукурудза
  • Відварна морква
  • Варений гарбуз
  • Відварна буряк
  • Картопля у всіх формах

Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Гарбуз, буряк, кукурудза і морква мають високий ГІ тільки у вареному вигляді. У сирому вигляді корисні і рекомендовані. Якщо ви в суп додали вареної моркви, звичайно, не трагедія.

Поїдаючи продукти з високим ГІ в чистому вигляді, ви лише розпалюєте апетит.

Фрукти зі списку намагайтеся вживати в першій половині дня і бажано у поєднанні з білковими продуктами. Адже білок знижує підйом цукру в крові. Наприклад, на перекус замість 2 бананів, з'їжте 200 гр. нежирного сиру з 1/2 банана.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно готувати об'єднані перекуси з собою.

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