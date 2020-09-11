Нутриціолог розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Далеко не всі фрукти можна вживати при зниженні ваги

чЧи знаєте ви, що незважаючи на користь овочів і фруктів, далеко не всі з них нам підходять при зниженні ваги. З деякими з них варто бути акуратніше. Нутриціолог Надія Пахирко розповіла, як правильно їсти фрукти при схудненні і які краще обмежити.

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Щоб розібратися, які овочі і фрукти варто обмежити, існує важливий показник - глікемічний індекс. ГІ показує як вуглеводи, що містяться в продукті харчування, засвоюються організмом і впливають на рівень цукру в крові.

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Продукти з високим ГІ максимально швидко віддають свою енергію в кров у вигляді глюкози, немов переповнюючи організм зайвими калоріями. У разі, якщо ця глюкоза не потрібна в даний момент в м'язах, вона відправляється прямо в жирові запаси.

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Регулярне вживання продуктів з високим ГІ порушує обмінні процеси в організмі, що негативно позначається на загальному рівні цукру в крові, провокуючи постійне відчуття голоду і активізуючи формування жирових відкладень в проблемних зонах.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Вибираючи фрукти і овочі, віддавайте перевагу продуктам з низьким ГІ. ГІ вказують в спеціальних таблицях.

Від 0 до 40 - низький

41 до 60 - середній

61 до 100 - високий.

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У цій табличці ви можете перевірити ГІ овочів і фруктів.

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Список найпоширеніших овочів і фруктів з високим ГІ:

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Банани,

Кавун,

Диня,

Ананас,

Хурма

Фініки

Варена кукурудза

Відварна морква

Варений гарбуз

Відварна буряк

Картопля у всіх формах

Ілюстративне фото (pexels.com)

Гарбуз, буряк, кукурудза і морква мають високий ГІ тільки у вареному вигляді. У сирому вигляді корисні і рекомендовані. Якщо ви в суп додали вареної моркви, звичайно, не трагедія.

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Поїдаючи продукти з високим ГІ в чистому вигляді, ви лише розпалюєте апетит.

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Фрукти зі списку намагайтеся вживати в першій половині дня і бажано у поєднанні з білковими продуктами. Адже білок знижує підйом цукру в крові. Наприклад, на перекус замість 2 бананів, з'їжте 200 гр. нежирного сиру з 1/2 банана.

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