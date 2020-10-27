Нормалізують вагу і гормональний фон: дієтолог назвала цілющі овочі для жінок

З кожним роком овочі сімейства хрестоцвітих набувають все більшу популярність, завдяки своїм корисним властивостям. Про те, чому варто їх включити в раціон кожному розповіла в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

Вони низькокалорійні, містять ряд вітамінів, мінералів і антиоксидантів, найвідомішим з яких є індол-3 карбінол. Ця речовина володіє широким спектром дії і використовується для профілактики багатьох проблем зі здоров'ям, у тому числі онкологічних захворювань.



Корисні властивості хрестоцвітих:

Онкпротекторна дія.

Знижують запальні процеси.

Нормалізують рівень глюкози в крові.

Сприяють нормалізації ваги.

Нормалізують жіночий гормональний фон.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Антираковые властивості

Глюкозинолат - речовина, яка у великій кількості міститься в хрестоцвітних і під дією ферментів в процесі травлення перетворюється в ізотіоцианат і сульфорафан - потужні протиракові компоненти. Глюкозинолати містяться у всіх хрестоцвітних овочах, але найсильніші антиракові властивості у брокколі.

Для отримання найбільш ефективних речовин вживайте в їжу триденні паростки брокколі, в них міститься у 50 разів більша біологічна активність, ніж у вирощених овочах. Для профілактики раку додайте в свій раціон більше свіжих хрестоцвітих, адже термічна обробка руйнує захисні властивості овочів до 70-30%.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для захисту глюкозинолата від руйнування при термічній обробці, поріжте овочі і залиште на 40 хвилин перед приготуванням. Антиракові речовини стануть менш схильні до високих температур, але для збереження максимальної кількості корисних елементів скоротіть час готування овочів до мінімуму.



До овочів сімейства хрестоцвітних відносяться:

Капуста білокачанна

Капуста червонокачанна

Капуста брюссельська

Капуста романеско

Капуста кольрабі

Цвітна капуста

Брокколі

Листова капуста (пекінська, пліч-чой, кейл та ін)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рукола

Шпинат

Крес-салат (водяний)

Салатна гірчиця (листя)

Суріпиця (весняна)

Гірчичне насіння (спеція)

Хрін

Васабі (японський хрін)

Дайкон (китайська редька)

Редька

Бруква

Ріпа

Редис

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