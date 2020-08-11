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Нуль жирів і суцільна користь: дієтолог розповіла про корисний сезонний продукт

Автор: Lite

Експерт розповіла, чому кавун варто включити в меню

Серпень – розпал кавунового сезону. Ця величезна ягода має незаперечні переваги, потрібно лише правильно його вживати, щоб отримати максимальну користь. Про особливості кавунового меню розповіла дієтолог Олена Коготкова.

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Кавун - найкращий десерт. У 100 г: 30 ккал, 7,5 г вуглеводів і 80% води! У кавуні немає шкідливих жирів, холестерину і натрію. Зате він багатий калієм, а значить, володіє діуретичною дією.

А ще він багатий бета-каротин, вітамін С і біофлованоїдами. Кавун допомагає справлятися з набряками і сприяє перистальтиці кишечника.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила головні правила вживання кавуна:

1.Не їжте натщесердце (фруктові кислоти подразнюють стінки кишечника + прості вуглеводи різко піднімають цукор в крові) – це розпалює тягу до їжі.
2.Їжте на десерт, по 250-300 г на прийом їжі.
3.Не їжте перед сном.
4. Готуйте з кавуном напої, сорбети, додавайте в салат і навіть легкий кавуновий суп – дуже літня тема.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Людмила Гончарова розповіла про підступну фруктозі і про те, де вона "ховається". Спеціаліст також застерегла від надмірного вживання продуктів з її змістом.

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