Що не можна їсти на сніданок: список від дієтолога

Навколо сніданку існує чимало міфів і помилок, які експерти періодично спростовують. А дієтолог-блогер Наталія Зубарєва на своїй сторінці в Instagram запропонувала список продуктів, які їсти на сніданок не можна.

1) Солодощі

Підшлункова залоза з ранку не включається в роботу на повну потужність.

А вона є важливим органом як травної (виділяє ферменти в просвіт дванадцятипалої кишки - амілазу, ліпази, протеази), так і ендокринної систем (за рахунок своєї меншої частини - панкреатичних острівців, в яких секретуються інсулін, глюкагон та ін.

Переварити ударну дозу цукру, яка потрапить в наш організм разом з шматком торта, для неї буде вкрай проблематично. Вона просто не готова з ранку виділити достатню кількість ферментів і провести інсуліну (відповідає за перенесення глюкози в клітини). А торт - це ударна доза простих вуглеводів. Значить, потрібна ударна доза інсуліну, а ПЖЖ - це не швидкий поїзд вам.

Вживання солодкого натщесерце - це не тільки проблеми з підшлунковою залозою в майбутньому, але і зниження мозкової активності протягом дня. Так, спочатку вона зросте, але потім буде невблаганно падати з різким зниженням рівня глюкози в крові.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2) Каву натщесерце

Підвищує рівень кортизолу, що є небажаним. П'ємо каву після їжі, через 40-50 хв.

3) Сирі фрукти і овочі

Кислоти, що містяться в них, дратують слизову оболонку шлунку і, вживаючи продукт натщесерце, ви піддаєтеся ризику отримати гастрит. Особливо важливо не порушувати це правило тим, у кого є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Побалувавши себе салатиком натщесерце, вдень можна відчути дискомфорт або підвищене газоутворення і навіть біль в епігастральній області (в області шлунка).

Фрукти з високим глікемічним індексом натщесерце викличуть небажаний стрибок глюкози і інсуліну, і ви будете почувати себе голодними через 2 години після їжі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4) Холодна вода

Вода ні в якому разі не повинна бути холодною, бо холодна вода звужує кровоносні судини це провокує погане кровообіг і, як наслідок, зниження швидкості розщеплення жирів, збільшення вироблення слизу, уповільнення метаболізму. Вона повинна бути кімнатної температури.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_zubareva)

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правду про продукти, які, на думку більшості, сприяють набору ваги.