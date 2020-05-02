Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Всі ми любимо смачно поїсти — і далеко не завжди вміємо вчасно загальмувати, що веде до зайвої ваги і проблем зі здоров'ям. Дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розвіяла міфи про морепродукти, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними лайфхаками, які допоможуть впоратися з апетитом і не з'їсти зайвого.

Ось що допоможе вам не переїсти:

Чистіть зуби відразу після вечері;

Коли вам хочеться їсти від смутку і самотності, краще просто зателефонуйте поговорити батькам/другу/близькій людині;

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Не тримайте їжу на видному місці; Ми часто хочемо «їсти очима»;

Не сидіть з цілим пакетом їжі (наприклад, горіхи), відсипте собі порцію, а решта сховайте;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Будьте завжди чимось зайняті, щоб не думати про їжу;

Знайдіть альтернативне заняття їжі: читання, музика, кіно, ванна, прибирання та інше;

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Перед тим, як з'їсти щось «шкідливе», задайте собі три питання:

1. Справді я зараз це хочу?

2. Буду я собі потім звинувачувати за з'їдене?

3. Я можу почекати до обіду/вечері або з'їсти це завтра вранці?

Ілюстративне фото (instagram.com/your_figure_designer)

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