Натуральна або рафінована? Дієтолог розповіла про вибір корисної олії

Експерт порадила, яку олію краще вживати в їжу
Величезний вибір рослинної олії змушує розгубитися біля магазинної полиці або вітрини віртуального магазину: яке краще придбати для салатів, заправки страв, випічки або смаження? Дієтолог і експерт по схудненню Ольга Усенко запевняє, що варто віддати в першу чергу, перевага нерафінованої олії. В Instagram вона дала рекомендації тим, хто хоче збагатити свій раціон без шкоди для фігури і з користю для здоров'я.
Експерт пояснила різницю між натуральною і рафінованою олією. За її словами, остання з'явився на нашому столі лише в ХХ столітті, коли була винайдена технологія її отримання.
"Зараз олію роблять з використанням хімічного розчинника або олійниці. Потім вона часто очищаюється, а іноді і хімічно змінююється (трансжири)", - застерегла дієтолог.
Вона зазначила, що в олії містяться незамінні для організму жирні кислоти омега-6 і омега-3.
"Це означає, що вони необхідні в раціоні, організм не може виробляти їх. Протягом еволюції люди отримували омега-3 і омега-6 в певному співвідношенні. Незважаючи на те, що це співвідношення розрізнялося в різних популяціях, в середньому воно становить близько 1:1. Але не так давно, це співвідношення змінилося і може досягати 20:1", - розповіла експерт.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Дієтолог дала рекомендації по вживанню та вибору корисних для організму олій:
Оптимальним варіантом для салатів і каш є оливкова (extra virgin), кунжутна, гарбузова і льняна олія.
"Для смаження я б не використовувала жодної та краще б додавала просто потім у готову страву. Теорій про оливкову олія для смаження і про кокосову олію для смаження багато, але ніхто до кінця не з'ясував вплив на організм і яка олія точно підходить", - наголосила Ольга.
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