Марні старання: дієтолог розвіяла міфи про "швидкі та ефективні" способи схуднути

Схуднути з мінімумом зусиль і в найкоротші терміни – мрія тих, хто не хоче або не може витрачати багато часу і докладати зусилля, але бажає, щоб зайві кілограми розтанули на очах. Саме вони попадаються в пастку недобросовісних маркетологів, які обіцяють блискавичний ефект від чудо-засобів і процедур. Дієтолог Альбіна Комісарова Instagram розповіла, що не треба використовувати для зниження ваги.

Топ-6 неефективних способів швидко схуднути:

Чай і кава для схуднення. Не впевнена, що хтось в це ще вірить, але все ж. Сечогінні або проносні, вони можуть вивести пару кілограм води або ще чого з вашого організму, але ніяк не жир.



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Обгортання і заняття спортом в харчовій плівці. Так, ви потієте більше, але це не означає, що ви витрачаєте більше жиру! Після того, як тренування закінчиться, ви вип'єте склянку води і знову заповнити втрачену рідину. А ось під час тренування буде тяжко. Так теж не треба.

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Масажі. Скільки не мни жирок, але він від цього нікуди не дінеться. Ні, це не "розбиває жирові клітки", жир згоряє в обмінних процесах. Поліпшити стан шкіри і допомогу дієті і спорту - на здоров'я. Але не як основний метод схуднення.

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Детоксы і всі чудеса їх включають: клізми, скипидарні ванни, пиття води і соків.

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Л-карнітин та протеїнові коктейлі. Прийом амінокислот, протеїнових батончиків, коктейлів, печива - ніяк не допомагають схуднути. Це всього лише частина вашого харчування.

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Використання дієтичних протоколів: АІТ, антикандидные, для мітохондрій або що там ще придумали. Ні, якщо звичайно перестати їсти 2-3 групи продуктів, то ви схуднете. Але в цілому суть завжди в дефіциті калорій, а не в якійсь дієті або протоколі.

Нагадаємо, що раніше фахівець з харчування Валентина Ивушкина розповіла, чому котрі худнуть весь час хочеться їсти.

до Речі, дієтолог Єва Шишова склала гід по найпопулярніших дієт і описала кожну з них.