Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога

Експерт детально розписала послідовність дій
Вирішили стати на шлях здорового харчування, але не знаєте, з чого почати і що робити? Дієтолог Алла Манайкина опублікувала на своїй сторінці в Instagram корисну шпаргалку з 10 кроків, в якій детально розписала, що і як потрібно робити, щоб почати харчуватися правильно.
Переходимо на правильне харчування:
1. Діяти треба радикально і прийняти рішення в один день, а не поступово. І перше, з чого почати - провести ревізію на кухні, не шкодуючи продукти, яким більше не місце у вашому раціоні.
⠀
2. Влаштувати правильний шопінг. Складіть заздалегідь список продуктів і рухайтеся в магазині строго по ньому.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
3. Плануйте свій раціон заздалегідь.
⠀
4. Перед тим як щось з'їсти, задайте собі три питання: чи Справді я це хочу або бажання нав'язане кимось/чимось? Яку користь/шкоду принесе мені цей продукт? Дійсно це буде для мене смачно і я не буду себе потім звинувачувати за їден?
⠀
5. У ситуаціях, коли харчуванням управляє не голод, ви їсте, тому що вам сумно/самотньо, ви злитеся/сумуєте, їжа «лежить перед носом» та інші психологічні причини. Задумайтеся, про ваше харчову поведінку і пропрацюйте проблеми самостійно, або з допомогою дієтолога.
⠀
6. Гаджети. Якщо ви їсте в одній руці з вилкою, а в іншій-з телефоном, ви з'їдаєте більше необхідного.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
7. Під час їжі звертайте увагу на смак, аромат і консистенцію їжі. Їжте повільно, добре пережовуючи їжу.
⠀
8. Пийте воду. Починайте день зі склянки води і пийте протягом дня 1.5-2 літра.
⠀
9. Перестаньте перекушувати протягом дня: користь дрібного харчування давно вважається міфом, краще їсти рідко, але ситно.
⠀
10. Не ставте себе жорсткі рамки, якщо ваш раціон буде хоча б на 80% з необроблених корисних продуктів і 20% припадатиме на ваші «слабкості» - це значить, ви вже робите все правильно.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite