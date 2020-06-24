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Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога

Lite » Їжа 24.06.2020 - 08:37
Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт детально розписала послідовність дій

Вирішили стати на шлях здорового харчування, але не знаєте, з чого почати і що робити? Дієтолог Алла Манайкина опублікувала на своїй сторінці в Instagram корисну шпаргалку з 10 кроків, в якій детально розписала, що і як потрібно робити, щоб почати харчуватися правильно.

Переходимо на правильне харчування:

1. Діяти треба радикально і прийняти рішення в один день, а не поступово. І перше, з чого почати - провести ревізію на кухні, не шкодуючи продукти, яким більше не місце у вашому раціоні.

2. Влаштувати правильний шопінг. Складіть заздалегідь список продуктів і рухайтеся в магазині строго по ньому.

Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Плануйте свій раціон заздалегідь.

4. Перед тим як щось з'їсти, задайте собі три питання: чи Справді я це хочу або бажання нав'язане кимось/чимось? Яку користь/шкоду принесе мені цей продукт? Дійсно це буде для мене смачно і я не буду себе потім звинувачувати за їден?


5. У ситуаціях, коли харчуванням управляє не голод, ви їсте, тому що вам сумно/самотньо, ви злитеся/сумуєте, їжа «лежить перед носом» та інші психологічні причини. Задумайтеся, про ваше харчову поведінку і пропрацюйте проблеми самостійно, або з допомогою дієтолога.

6. Гаджети. Якщо ви їсте в одній руці з вилкою, а в іншій-з телефоном, ви з'їдаєте більше необхідного.

Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Під час їжі звертайте увагу на смак, аромат і консистенцію їжі. Їжте повільно, добре пережовуючи їжу.

8. Пийте воду. Починайте день зі склянки води і пийте протягом дня 1.5-2 літра.

9. Перестаньте перекушувати протягом дня: користь дрібного харчування давно вважається міфом, краще їсти рідко, але ситно.

10. Не ставте себе жорсткі рамки, якщо ваш раціон буде хоча б на 80% з необроблених корисних продуктів і 20% припадатиме на ваші «слабкості» - це значить, ви вже робите все правильно.

Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
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