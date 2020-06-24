Як почати харчуватися правильно: шпаргалка з 10 кроків від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт детально розписала послідовність дій

Вирішили стати на шлях здорового харчування, але не знаєте, з чого почати і що робити? Дієтолог Алла Манайкина опублікувала на своїй сторінці в Instagram корисну шпаргалку з 10 кроків, в якій детально розписала, що і як потрібно робити, щоб почати харчуватися правильно.

Переходимо на правильне харчування:

1. Діяти треба радикально і прийняти рішення в один день, а не поступово. І перше, з чого почати - провести ревізію на кухні, не шкодуючи продукти, яким більше не місце у вашому раціоні.

⠀

2. Влаштувати правильний шопінг. Складіть заздалегідь список продуктів і рухайтеся в магазині строго по ньому.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Плануйте свій раціон заздалегідь.

⠀

4. Перед тим як щось з'їсти, задайте собі три питання: чи Справді я це хочу або бажання нав'язане кимось/чимось? Яку користь/шкоду принесе мені цей продукт? Дійсно це буде для мене смачно і я не буду себе потім звинувачувати за їден?

⠀

5. У ситуаціях, коли харчуванням управляє не голод, ви їсте, тому що вам сумно/самотньо, ви злитеся/сумуєте, їжа «лежить перед носом» та інші психологічні причини. Задумайтеся, про ваше харчову поведінку і пропрацюйте проблеми самостійно, або з допомогою дієтолога.

⠀

6. Гаджети. Якщо ви їсте в одній руці з вилкою, а в іншій-з телефоном, ви з'їдаєте більше необхідного.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Під час їжі звертайте увагу на смак, аромат і консистенцію їжі. Їжте повільно, добре пережовуючи їжу.

⠀

8. Пийте воду. Починайте день зі склянки води і пийте протягом дня 1.5-2 літра.

⠀

9. Перестаньте перекушувати протягом дня: користь дрібного харчування давно вважається міфом, краще їсти рідко, але ситно.

⠀

10. Не ставте себе жорсткі рамки, якщо ваш раціон буде хоча б на 80% з необроблених корисних продуктів і 20% припадатиме на ваші «слабкості» - це значить, ви вже робите все правильно.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як без праці скоротити кількість солодкого в раціоні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite