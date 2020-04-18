Чи можна стати стрункіше лише займаючись в залі: дієтолог розкрила важливий нюанс

Хтось вважає, що можна схуднути без фізичних навантажень лише обмеживши своє харчування, а комусь ближче заняття в спортзалі, а от різні дієти здаються справжньою мукою. Чи можна стати володаркою стрункого і підтягнутого тіла, не переходячи на правильне харчування? На це питання відповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше вказала на важливі особливості карантинного меню. Експерт написала в Instagram, чи можна досягти красивого рельєфу без здорового меню.

Поширене питання: "солодке: скільки їсти, щоб був рельєф?" Дуже важливо зрозуміти: всі прості вуглеводи - хліб і випічка, десерти, торти, еклери, надлишок фініків, латте - все це дуже швидко знаходить собі місце в підшкірній жировій клітковині.

Напевно, всім нам знайомі дівчата, які пихтять в спортзалі і роками їх тіло не змінюється. Чому? Погрішності в харчуванні! М'язи можуть бути скільки завгодно міцними і тренованими! Але ніхто не побачить під шаром підшкірного жиру! Харчування для видимого рельєфу - дуже важливо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог поділилася рецептом простої, швидкої і корисної страви - курячої запіканки з овочами. Нам потрібно:

філе куряче

брокколі і гарбуз, можна заморожені (можна інші овочі)

2 яйця

трохи молока

спеції за смаком (сіль, перець)

1 ст л кукурудзяного крохмалю

твердий сир (потерти зверху)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Філе подрібнюємо блендером. Овочі - в киплячу воду на 2-3 хв, зливаємо і також перетираємо блендером з яйцями, молоком (зовсім трохи, для консистенції пюре). Овочів і м'яса приблизно однакову кількість.

З'єднуємо з фаршем, солимо, перчимо, додаємо крохмаль.

Викладаємо у форму, краще на пергамент, посипаємо тертим сиром. Запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин (повинна з'явитися рум'яна кірочка, перевірити готовність дерев'яною шпажкою або зубочисткою).

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