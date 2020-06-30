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Чи можна худнути без підрахунку калорій: докладна відповідь нутриціолога

Lite » Їжа 30.06.2020 - 15:34
Чи можна худнути без підрахунку калорій: докладна відповідь нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт пояснила, в чому мінуси такого способу схуднення

А можна худнути без підрахунку калорій? Докладну відповідь на це питання дала антиПП нутриціолог і тренер Катя на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood. Експерт зазначила, що це можливо, але не дає 100% гарантію. Саме тому вона завжди виступає ЗА підрахунок.

А от небажання морочитися з цифрами або вимушене бажання сидіти на дієті, відмовлятися від продуктів - це звичайно ж простіше, але...Результату або не буде і вага стоїть, або він є, але тривати він буде недовго. І такі експерименти переносяться набагато складніше психологічно.

Тому ось вам поради, як схуднути без підрахунку калорій:

1. Відмова від: цукерок, шоколаду, тістечок, газованих напоїв, солодких напоїв, йогуртів з наповнювачами, тушонки, шпрот, жирних сортів м'яса, сала і бекону, сосисок і ковбас, майонезу, смажених у літрі олії котлет, риби, чебуреків, пельменів, жирної молочки, картоплі фрі, сухариків, чіпсів, маринадів, копченостей і т. д.

Чи можна худнути без підрахунку калорій: докладна відповідь нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Метод морально ВАЖКИЙ, бо рано чи пізно буде зрив такий, що навіть не помітите, як з'їли гору цукерок і шоколаду, закушуючи шаурмою. І вас чекає набір ваги ще більше, ніж було на старті до схуднення.


2. Захоплення овочів, зелені, білка та води. Це дає більше ситості і насичення, їсти хочеться менше.

Чи можна худнути без підрахунку калорій: докладна відповідь нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Тяжко, так? Набагато простіше навчитися рахувати калорії і складати збалансований раціон, ніж ось так все життя влаштовувати гойдалки і ходити по колу.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про тонкощі сумісності продуктів.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
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