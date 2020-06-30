Чи можна худнути без підрахунку калорій: докладна відповідь нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт пояснила, в чому мінуси такого способу схуднення

А можна худнути без підрахунку калорій? Докладну відповідь на це питання дала антиПП нутриціолог і тренер Катя на своїй сторінці в Instagram kate_rightfood. Експерт зазначила, що це можливо, але не дає 100% гарантію. Саме тому вона завжди виступає ЗА підрахунок.

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А от небажання морочитися з цифрами або вимушене бажання сидіти на дієті, відмовлятися від продуктів - це звичайно ж простіше, але...Результату або не буде і вага стоїть, або він є, але тривати він буде недовго. І такі експерименти переносяться набагато складніше психологічно.

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Тому ось вам поради, як схуднути без підрахунку калорій:

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1. Відмова від: цукерок, шоколаду, тістечок, газованих напоїв, солодких напоїв, йогуртів з наповнювачами, тушонки, шпрот, жирних сортів м'яса, сала і бекону, сосисок і ковбас, майонезу, смажених у літрі олії котлет, риби, чебуреків, пельменів, жирної молочки, картоплі фрі, сухариків, чіпсів, маринадів, копченостей і т. д.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Метод морально ВАЖКИЙ, бо рано чи пізно буде зрив такий, що навіть не помітите, як з'їли гору цукерок і шоколаду, закушуючи шаурмою. І вас чекає набір ваги ще більше, ніж було на старті до схуднення.

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2. Захоплення овочів, зелені, білка та води. Це дає більше ситості і насичення, їсти хочеться менше.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Тяжко, так? Набагато простіше навчитися рахувати калорії і складати збалансований раціон, ніж ось так все життя влаштовувати гойдалки і ходити по колу.

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Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про тонкощі сумісності продуктів.

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Автор: Lite