Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування

Експерт розвінчала популярні міфи про харчування по часу
Існує безліч різних дієт і систем харчування, які наказують приймати їжу з якимись обмеженнями у часі. Чи дійсно можна схуднути таким чином, розповіла у своєму Instagram сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення.
Вона зазначила, що є багато популярних схем харчування по годиннику, наприклад:
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)
Чи можна схуднути на таких системах харчування?
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Так, цілком можна. Якщо за рахунок обмеження часу прийому їжі у вас знижується добова калорійність вашого раціону.
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Чи варто так харчуватися?
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Ні. Це не найкращі методи схуднення.
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І ось чому:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Стежити за годинником під час схуднення, звичайно ж, потрібно. Але тільки для того, щоб ваші ПРИЙОМИ ЇЖІ БУЛИ ВЧАСНО - кожні три години. А НЕ для того, щоб нічого не їсти.
Нагадаємо, що нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла, як не закинути правильне харчування в разі тотальної завантаженості і нестачу часу.