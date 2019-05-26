З чим можна їсти ягоди: дієтолог поділилася правилами поєднуваності продуктів

Експерт розповіла, з чим найкраще вживати різні ягоди
Швидкими темпами настає пора перших фруктів і ягід, а в літній сезон можна буде насолоджуватися ними вдосталь, поповнюючи запаси організму вітамінами. Але з чим можна вживати ці продукти без шкоди для здоров'я і фігури, щоб отримати максимум користі? Про те, як поєднувати ягоди в меню розповіла в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.
Експерт пояснила, що поєднуваність фруктів і ягід відрізняється, і ця різниця полягає не тільки в більш грубій оболонці і наявності насіння, кількості води, вмісті органічних кислот, крохмалю в складі, але і в часі засвоєння (більшість ягід – 15-20 хвилин, більшість фруктів – 40 хвилин).
Особливості популярних ягід:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
З чим поєднувати ягоди?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
З усіма іншими продуктами, яких немає в списку вище – ягоди не поєднуються.
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