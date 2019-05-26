З чим можна їсти ягоди: дієтолог поділилася правилами поєднуваності продуктів

Швидкими темпами настає пора перших фруктів і ягід, а в літній сезон можна буде насолоджуватися ними вдосталь, поповнюючи запаси організму вітамінами. Але з чим можна вживати ці продукти без шкоди для здоров'я і фігури, щоб отримати максимум користі? Про те, як поєднувати ягоди в меню розповіла в Instagram дієтолог Наталія Макієнко.

Експерт пояснила, що поєднуваність фруктів і ягід відрізняється, і ця різниця полягає не тільки в більш грубій оболонці і наявності насіння, кількості води, вмісті органічних кислот, крохмалю в складі, але і в часі засвоєння (більшість ягід – 15-20 хвилин, більшість фруктів – 40 хвилин).

Особливості популярних ягід:

кислі ягоди не підходять під загальне правила і їх поєднуємо як фрукти (журавлина, брусниця, наприклад);

кавун теж відноситься до ягід;

дині і виноград не поєднуються ні з чим.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З чим поєднувати ягоди?

фрукти, ягоди, сухофрукти;

каші/крупи;

бобові;

хліб/хлібобулочні вироби (млинці/оладки в тому числі);

всі молочні продукти (йогурт і сир з ягодами можна);

овочі з низьким вмістом крохмалю;

зелень (наприклад, салат з руколою, полуницею і моцарелою);

авокадо і будь-які рослинні жири;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

горіхи/насіння - якщо немає гастриту і захворювань ШКТ. Ягоди вже містять насіння і часто мікс з іншими насінням викликає дискомфорт у таких випадках.

рослинне молоко;

підсолоджувачі мед/сиропи/кокосовий цукор – в помірній кількості, 1 ст. л.

З усіма іншими продуктами, яких немає в списку вище – ягоди не поєднуються.

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