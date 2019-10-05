Молочний або чорний? Дієтолог здивувала правдою у виборі шоколаду для тих, хто худне

Солодощі в раціоні тих, хто худне – тема спірна. Але, здавалося б, з шоколадом все ясно – дієтологи стверджують, що варто зупинити свій вибір на плитці натурального чорного і обмежиться невеликим шматочком. Чи настільки безпечний насправді цей вид шоколаду? На це питання відповіла дієтолог-нутриціолог Олена Коготкова в instagram.

Як можна порівнювати чорний шоколад з молочним, чи не так? Але все-таки давайте підійдемо до питання з критичної точки зору і подивимося на шоколад з різних сторін.

⠀

Калорійність. Дивно – темний шоколад більш калорійний, тому що в ньому значно більше жирів, які на 1 г мають велику калорійність у порівнянні з вуглеводами.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як залишатися стрункою: 7 принципів, які вбережуть фігуру після схуднення

Цукор. Об'єктивно різниці між білим і тростинним (його часто додають в "элитный" темний шоколад) немає. А якщо вона і є, то треба їсти шоколад тоннами, щоб отримати з коричневого цукру "вітаміни".

молочний шоколад додають молоко, що саме по собі не погано.

У чому підступ?

Легалізуючи темний шоколад, вважаючи його продуктом здорового вибору, мало, хто обмежується часточкою-двома. Все, що "корисно", ми їмо зі спокійним серцем. Так зазвичай відбувається з "пп-випічкою". Фініки це ж не цукор? Цільнозернові борошно не рафінована? Отже, можна їсти спокійно. А ось з продуктами, що містять цукор та борошно пшеничне, контроль спрацьовує частіше. І за підсумком ці продукти завдають менше шкоди.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А який висновок ми робимо, коли говоримо про користь? Все є отрута. Все є ліки. Питання в дозі. Навіть найбільш "корисний" продукт може принести більше шкоди, ніж самий "шкідливий", коли приймається у великому обсязі.

⠀

Яка доза шоколаду "безпечна"?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Неможливо сказати. Все залежить від вашого раціону. Чи є в ньому інші кондитерські вироби? Чи достатньо збалансований раціон? Але від 10 г молочного шоколаду нічого не трапиться. Це 54 ккал і 5,7 г вуглеводів.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна поділилася рекомендаціями як грамотно худнути в повсякденному житті.

Також дієтолог Наталія Самойленко розкрила всю правду про дробове харчування, і пояснила, кому воно потрібне, а кому – ні.