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Як багато їсти і худнути: нутриціолог поділилася секретами

Lite » Їжа 22.05.2020 - 08:35
Як багато їсти і худнути: нутриціолог поділилася секретами
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт дала ефективні поради, як знизити вагу без зменшення порцій їжі

Можна їсти пристойні порції, і при цьому дотримуватися дефіциту калорій. Мало їсти - не значить знижувати вагу. Їсти потрібно в своєму коридорі калорійності з дефіцитом в 20%. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, поділилася у своєму Instagram секретами, як знизити калорійність їжі, при цьому не зменшивши розмір порцій.

Як багато їсти і худнути:

1. Включайте в кожен прийом їжі продукти, багаті білком. Вони дають ситість і контроль апетиту.

Як багато їсти і худнути: нутриціолог поділилася секретами
Ілюстративне фото (pexels.com)

Я рекомендую: яйця, курка, індичка без шкіри і прожилок, риба і морепродукти, яловича і свиняча вирізка без жиру і прошарків, молочна продукція до 5% (я їм до 2,5%), нежирні сири до 25%.

2. Ситість дає клітковина. Вона збільшується в обсягах шлунку в кілька разів і не дозволить вам з'їсти зайвого.

3. Позбавтеся від жирних майонезних і сметанних соусів. Вони збільшують калорійність. Замініть на натуральний нежирний йогурт з гірчицею.

Як багато їсти і худнути: нутриціолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)


4. Гострі і солоні соуси (аджика, соєвий соус) збільшують кількість з'їденого. Вони підсилюють смак їжі, і ми не можемо зупинитися.

5. Не заїдайте хлібом. Покладіть 1 шматочок житнього цільнозернового хліба. Цього досить.

Як багато їсти і худнути: нутриціолог поділилася секретами
Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Посипаючи салат кунжутом, будьте уважні 100 гр =600 кал. А поливаючи салат олією, пам'ятайте, що 1 ст.ложка масла 120 ккал!

40% кал у вашій тарілці повинні складати складні вуглеводи/клітковина, 30% кал жири і 30% білкові продукти. Така тарілка дасть вам ситість і знизить тягу до солодкого і здоби.

Раніше дієтолог Тетяна Дік перерахувала топ-6 продуктів, яких уникають ті, хто худне, помилково вважають, що вони сприяють набору ваги. Вона докладно розповіла про кожен з них і розвінчала поширені міфи.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України схудненнядієтолог
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