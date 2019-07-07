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Багато білка, мало жиру: дієтолог розповіла про унікальні корисні продукти

Lite » Їжа 07.07.2019 - 14:07
Багато білка, мало жиру: дієтолог розповіла про унікальні корисні продукти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала головні переваги бобових

На столі у укаїнців бобові з'являються не так часто, а от, наприклад, в Мексиці, вони є основою багатьох національних страв. І не даремно! Професійний  дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла в Instagram, чому варто включити в раціон бобові і як правильно їх приготувати.

Експерт зазначила, що часто бобові обходять увагою через страх здуття живота, але цих неприємних наслідків можна уникнути, якщо дотримуватись кількох простих правил.

Що відноситься до бобових?

Квасоля, соєві боби, маш, сочевиця, горох, нут. Арахіс теж відноситься до бобових, знали? Все це вільно продається в будь-якому великому супермаркеті і за адекватною ціною.

Багато білка, мало жиру: дієтолог розповіла про унікальні корисні продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що в них такого корисного?

Велика кількість рослинного білка, пам'ятайте, що половина з усього білка, що ви отримуєте, повинна припадати на рослинний, велика кількість клітковини, а значить:

  • ситість;
  • зниження ризику розвитку онкологічних і серцево-судинних захворювань;
  • різноманітність у раціоні;
  • низька кількість жирів;
  • джерело заліза, вітамінів групи В.

Багато білка, мало жиру: дієтолог розповіла про унікальні корисні продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як уникнути здуття?

Замочуйте бобові перед приготуванням, а воду зливайте. Якщо і це не допомагає, зливайте і першу воду після варіння через 10-15 хвилин. Якщо ви почнете їсти бобові регулярно, то і проблеми з переварюванням не буде. Почніть з сочевиці і нуту, у них тонше шкірка.

Чи можна давати бобові дітям?

Так, бажано після року.

Багато білка, мало жиру: дієтолог розповіла про унікальні корисні продукти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як включити бобові в раціон?

Почніть з простого - відварюйте, робіть томатний соус і додайте трохи до звичної їжі. Потім спробуйте зробити хумус, сочевичний суп або паштет з квасолі.

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