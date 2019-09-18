Міф або реальність: дієтолог розвінчала популярні омани про їжу

У питанні схуднення є багато популярних тверджень, які не завжди є дійсно правдивими. Дієтолог Марія Рикерт, яка раніше назвала поширені відмовки, які найчастіше заважають нам почати схуднення, і способи боротьби з ними, вирішила розвінчати деякі міфи про їжу на своїй сторінці в Instagram.

Деякі з них вона супроводила особистими прикладами, а також науковими обгрунтуваннями.

Отже, міф чи реальність?

Хочеш скинути вагу - перестань їсти картоплю і макарони

Міф. Тому що хочеш скинути вагу - перестань їсти кінськими порціями.

Я обожнюю макарони і худла я на них. Макарони різних форм і видів є практично на щоденній основі в моєму раціоні.

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З картоплею історія цікавіше, тому що її дійсно не рекомендують їсти людям, які погано засвоюють цукор (що не рівно всім, котрі худнуть). Картоплю я скоротила в раціоні за рекомендацією лікаря і після здачі аналізів. Але майже 15 перших кг пішли, поки я їла пюрешку.



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Фрукти містять цукор, від них поправляєшся

У цьому світі багато що містить цукор. Свіжі та якісні фрукти нам потрібні по безлічі причин (вітамінчики, травлення і гарний настрій як мінімум). Якщо є проблеми з інсуліном - зверніть увагу на глікемічний індекс фруктів і ягід. Якщо ні - перестаньте шукати проблему на порожньому місці.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

І знову: поправляєшся від кількості та емоційного безконтрольного запихання в себе їжі, але не від бідолахи бананчика.

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Їж замість солодкого і свіжих фруктів/ ягід - сухофрукти

Сухофрукти містять більше цукру в своєму складі, ніж їх свіжі побратими. На смак і колір звичайно фломастери різні, але я повністю виключила солодких сушенчиків зі свого раціону.

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Горішки - кращий перекус

Залежить від кількості. Горіхи багаті потрібними нам всім жирами, але їх легко переїсти, якщо стан "з'їсти цілого слона". Я зазвичай додаю в салат або пасту. В якості окремого перекусу - не рекомендувала б.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Кращий сніданок - каша/ овсяноблин/ яйця і модний авокадо

Друзі, кращий сніданок - той, який подобається виключно вам. Особисто в моєму випадку він повинен бути ситним. Я обожнюю вранці їсти курку з макаронами. Від такого прийому їжі ти не відчуваєш голод вже через 1-2 години і спокійно дотягуєш до обіду.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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