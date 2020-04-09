Метод тарілки: дієтолог розповіла ази популярного способу схуднення

Метод тарілки - це не просто дієта для схуднення, а збалансоване харчування в одному прийомі їжі. Простому правилу може слідувати кожен – достатньо знати ази і "підігнати" спосіб під себе. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвіяла міфи про продукти-помічників в боротьбі з вірусами, розповіла в Instagram про основи популярної системи харчування для тих, хто худне.

Метод тарілки - сучасний метод контролю порції на 1 прийом їжі. При цьому:

1/2 тарілки ви заповнюєте овочами/фруктами/зеленню

1/4 тарілки ви заповнюєте білковою їжею: риба, морепродукти, птиця, м'ясо, бобові, соєві продукти

1/4 тарілки ви заповнюєте складними вуглеводами: крупи, макарони, картопля, хліб, мюслі і тд.

Гриби та бобові можуть відноситися до будь-якої частини. Діаметр тарілки для жінок приблизно 21-22 см, для чоловіків - 24 см. Овочів можна їсти більше.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Супи не рахують за методом тарілки, але за пропорціями ви завжди можете зробити в супі багато овочів, трохи білка і складних вуглеводів.

Не обов'язково кожен прийом їжі будувати за методом тарілки. Ви можете 1-2 прийоми будувати так, а 1-2 - як вам хочеться.

Якщо вам здається що ви не наїлися - додайте енергетичної цінності їжі: сир, горіхи, масло. Якщо для вас це сильно багато - знизьте калорійність - виберіть менш жирне м'ясо/рибу або приберіть її зовсім. Цей метод треба будувати під себе.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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