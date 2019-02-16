Меню щасливих людей: дієтолог назвала продукти для радості і задоволення

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт озвучила перелік продуктів для підвищення рівня щастя - ендорфіну

Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що рівень гормонів щастя і радості-ендорфінів, можна підвищити за допомогою певних продуктів харчування. Про це вона повідомила в Facebook.

Експерт зазначила, що відчуваючи закоханість, люди перебувають в гарному піднесеному настрої, а це означає, що рівень ендорфінів, гормонів задоволення, збільшується.

Фахівець підкреслила, що ряд продуктів містить речовини, які впливають на вироблення цих специфічних гормонів. До них відносяться твердий сир, чорний шоколад, банани, фініки, персики, грейфрут, горіхи, червоний перець, чорний перець, насіння соняшника та гарбуза, шпинат.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дієтолог рекомендує помірно вводити їх в свій раціон, і не забувати, що настрій і самопочуття треба покращувати не тільки за допомогою продуктів харчування, але і займатися спортом і улюбленою справою.

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