Меню для гарного настрою: дієтолог розкрила секретні складові

Ми точно і чітко знаємо, як пов'язано харчування і наше фізичне здоров'я. Але чи думаємо ми, що харчування може впливати на наше психологічне здоров'я, настрій, деякі види депресій і тривоги. Дієтолог Ольга Усенко розповіла на сторінці в Instagram про обов'язкових складових раціону для гарного настрою.

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Раціональне і збагачене поживними елементами меню може поліпшити настрій, підвищити рівень енергії і допомогти ясніше мислити. Тут відіграють роль кілька факторів:

кількості споживаних вуглеводів

дефіцит/поповнення вітамінів і мінералів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вуглеводи. Щоб мозок міг концентруватися і зосереджуватися, йому потрібна енергія. Ця енергія надходить з глюкози в крові, а глюкоза в нашій крові надходить з вуглеводів, які ми їмо.

Коли у нас недостатньо енергії для мозку, ми відчуваємо слабкість, втома і нездатність ясно мислити.

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Саме тому регулярне харчування із вмістом вуглеводів допомагає нам бути в тонусі і максимально підтримує ефективність.

Ключовим моментом є підтримання стабільного рівня глюкози в крові протягом дня, а не постійні гойдалки, які створюються і провокуються неправильним харчуванням і споживанням солодкого.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Коли рівень глюкози в крові швидко підвищується і падає, це може впливати на настрій: ви можете відчути себе дратівливим, пригніченим і тривожним.

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Крім енергії, яка потрібна мозку, ще йому необхідні амінокислоти, які допомагають регулювати думки і почуття.

Білок містить ці амінокислоти і тому важливо отримувати білкові продукти в достатній кількості протягом дня.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жири та їх роль дорівнює 33% з 100. Жирні кислоти, такі як омега-3 і омега-6, необхідні для нормального функціонування мозку.

Корисні жири, що містяться в горіхах, насінні, жирній рибі, авокадо, молочних продуктах і яйцях. Всі ці продукти повинні бути в раціоні кожного.

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Саме для повного набору 100% необхідно харчуватися правильно.

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