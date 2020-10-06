Меню для гарного настрою: дієтолог розкрила секретні складові

Диетолг назвала головні правила харчування для душевної рівноваги
Ми точно і чітко знаємо, як пов'язано харчування і наше фізичне здоров'я. Але чи думаємо ми, що харчування може впливати на наше психологічне здоров'я, настрій, деякі види депресій і тривоги. Дієтолог Ольга Усенко розповіла на сторінці в Instagram про обов'язкових складових раціону для гарного настрою.
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Раціональне і збагачене поживними елементами меню може поліпшити настрій, підвищити рівень енергії і допомогти ясніше мислити. Тут відіграють роль кілька факторів:
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Вуглеводи. Щоб мозок міг концентруватися і зосереджуватися, йому потрібна енергія. Ця енергія надходить з глюкози в крові, а глюкоза в нашій крові надходить з вуглеводів, які ми їмо.
Коли у нас недостатньо енергії для мозку, ми відчуваємо слабкість, втома і нездатність ясно мислити.
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Саме тому регулярне харчування із вмістом вуглеводів допомагає нам бути в тонусі і максимально підтримує ефективність.
Ключовим моментом є підтримання стабільного рівня глюкози в крові протягом дня, а не постійні гойдалки, які створюються і провокуються неправильним харчуванням і споживанням солодкого.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Коли рівень глюкози в крові швидко підвищується і падає, це може впливати на настрій: ви можете відчути себе дратівливим, пригніченим і тривожним.
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Крім енергії, яка потрібна мозку, ще йому необхідні амінокислоти, які допомагають регулювати думки і почуття.
Білок містить ці амінокислоти і тому важливо отримувати білкові продукти в достатній кількості протягом дня.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Жири та їх роль дорівнює 33% з 100. Жирні кислоти, такі як омега-3 і омега-6, необхідні для нормального функціонування мозку.
Корисні жири, що містяться в горіхах, насінні, жирній рибі, авокадо, молочних продуктах і яйцях. Всі ці продукти повинні бути в раціоні кожного.
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Саме для повного набору 100% необхідно харчуватися правильно.
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