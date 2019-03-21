Кращі варіанти: дієтолог розповіла, як смачно і правильно готувати овочі

Світлана Фус назвала головні переваги термічної обробки овочів
Професійний дієтолог Світлана Фус часто дає цінні поради з правильного харчування і схудненню, які допомагають удосконалювати меню і набути бажані форми, позбувшись зайвих кіло. Так, експерт розповіла, як правильно приготувати овочі, щоб вони зберегли максимальну кількість вітамінів і цінних речовин. Основними правилами вона поділилася в пості на сторінці в Instagram.
Фахівець підкреслила, що бажано їсти овочі в сирому вигляді, але і приготовані вони мають ряд переваг.
"Звичайно, краще споживати овочі сирими. При відварюванні втрачається деяка частина вітамінів і мінералів. Насамперед вітамін С, фолієва кислота, калій. Але приготування овочів теж має свої переваги. Харчові волокна, що містяться в овочах, після термічної обробки легше засвоюються, що важливо для малюків і людей з проблемами травної системи", - пояснила Фус.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Дієтолог нагадала, що одним із принципів збалансованого і смачного меню є різноманітність, тому варто включити в раціон різні варіації страв з овочів.
Також вона дала цінні рекомендації, як правильно приготувати ці продукти, щоб вони залишалися максимально смачними і корисними.
Ілюстративне фото (pixabay.com)
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