Як легко скласти меню на тиждень: корисна шпаргалка від дієтолога

Експерт розповіла, як полегшити собі життя і не турбуватися про раціоні щодня
Складання меню на тиждень вперед – справа нехай клопітка, зате вдячна. Таким чином можна систематизувати сімейний бюджет, відстежити витрати, а також не ламати голову щодня, що приготувати і взяти з собою. Слідуючи простим порадам від дієтолога Анни Орєхової, яка раніше розповіла, як почати більше активно рухатися, можна легко розписати свій раціон і істотно заощадити час. Шпаргалкою для всіх бажаючих експерт поділилася на сторінці в Instagram.
Скласти меню на тиждень, а чи просто це? Це дуже важлива тема, оскільки саме відсутність планування раціону і призводить до переїдання, перепустками основних прийомів їжі або не самих здорових перекусів.
І тут ще проблема не в самому раціоні, а в тому, щоб була можливість взяти їжу з собою і розрахувати одразу кількість всіх продуктів. Ці прості поради допоможуть легко впоратися із завданням і навіть заощадити час і сімейний бюджет.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Єва Шишова розкрила важливу правду про вуглеводи і поділилася цінною порадою.